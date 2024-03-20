Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240320/evropa-846505346.html
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT - 20.03.2024, ПРАЙМ
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT
На фоне эскалации конфликта на Украине Европе нужно обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:35+0300
2024-03-20T11:54+0300
европа
энергопотребление
вооружения
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На фоне эскалации конфликта на Украине Европе нужно обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии, для чего необходимо перевести экономику на "военные рельсы", поделился с изданием Financial Times гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег."Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство", - приводит газета слова генерального директора.В этой связи он отметил, что без перевода производства на военный лад решить проблему полностью не получится, поэтому ЕС нужно рассмотреть возможность приянтия соответствующего закона, аналогичного американскому.Как отмечают авторы статьи, в 2023 году планы Nammo по расширению крупнейшего завода были приостановлены на фоне того, что все запасные энергетические мощности в этом районе потреблял центр обработки данных для TikTok. По словам Брандтсега, Европа может проиграть из-за хранения слишком большого количества видео с котиками.
https://1prime.ru/20240320/gaz-846501243.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, энергопотребление, впк
ЕВРОПА, Энергопотребление, Вооружения, ВПК
11:35 20.03.2024 (обновлено: 11:54 20.03.2024)
 
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT

Глава Nammo Брандтцег: в Европе производителям оружия не хватает мощностей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На фоне эскалации конфликта на Украине Европе нужно обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии, для чего необходимо перевести экономику на "военные рельсы", поделился с изданием Financial Times гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег.
"Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство", - приводит газета слова генерального директора.
Газовая горелка
Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны
10:27
В этой связи он отметил, что без перевода производства на военный лад решить проблему полностью не получится, поэтому ЕС нужно рассмотреть возможность приянтия соответствующего закона, аналогичного американскому.
Как отмечают авторы статьи, в 2023 году планы Nammo по расширению крупнейшего завода были приостановлены на фоне того, что все запасные энергетические мощности в этом районе потреблял центр обработки данных для TikTok. По словам Брандтсега, Европа может проиграть из-за хранения слишком большого количества видео с котиками.
 
ВооруженияЕВРОПАЭнергопотреблениеВПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала