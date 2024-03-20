https://1prime.ru/20240320/evropa-846505346.html
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT - 20.03.2024, ПРАЙМ
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT
На фоне эскалации конфликта на Украине Европе нужно обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:35+0300
2024-03-20T11:35+0300
2024-03-20T11:54+0300
европа
энергопотребление
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На фоне эскалации конфликта на Украине Европе нужно обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии, для чего необходимо перевести экономику на "военные рельсы", поделился с изданием Financial Times гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег."Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство", - приводит газета слова генерального директора.В этой связи он отметил, что без перевода производства на военный лад решить проблему полностью не получится, поэтому ЕС нужно рассмотреть возможность приянтия соответствующего закона, аналогичного американскому.Как отмечают авторы статьи, в 2023 году планы Nammo по расширению крупнейшего завода были приостановлены на фоне того, что все запасные энергетические мощности в этом районе потреблял центр обработки данных для TikTok. По словам Брандтсега, Европа может проиграть из-за хранения слишком большого количества видео с котиками.
https://1prime.ru/20240320/gaz-846501243.html
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европа, энергопотребление, впк
ЕВРОПА, Энергопотребление, Вооружения, ВПК
Европейской "оборонке" не хватает мощностей, пишет FT
Глава Nammo Брандтцег: в Европе производителям оружия не хватает мощностей