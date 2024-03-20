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Польские фермеры тракторами заблокировали выезды из Варшавы
Польские фермеры тракторами заблокировали выезды из Варшавы - 20.03.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры тракторами заблокировали выезды из Варшавы
Польские фермеры в рамках своего протеста заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:39+0300
2024-03-20T12:39+0300
2024-03-20T12:39+0300
польша
протесты фермеров
украинское продовольствие
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ВАРШАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Польские фермеры в рамках своего протеста заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости."У нас кончились аргументы. Нам надо работать в поле, пришла весна, но в этом нет смысла, так как мы ничего не заработаем, поэтому мы здесь", - посетовал РИА Новости участвующий в протесте фермер Кшиштоф.Польские агропромышленники в качестве протеста против ввоза дешевого украинского продовольствия и "зеленых" планов ЕС перегородили основные выезды из столицы сельскохозяйственной техникой. Отмечается, что полиция пытается организовать объезды, но пока не может справиться с большим количеством столпившегося транспорта.Фермеры во многих странах Евросоюза выступают против импортирования сельхозпродукции с Украины, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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польша, протесты фермеров, украинское продовольствие
ПОЛЬША, протесты фермеров, украинское продовольствие
Польские фермеры тракторами заблокировали выезды из Варшавы
Польские фермеры в качестве протеста заблокировали сельхозтехникой выезды из Варшавы
ВАРШАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Польские фермеры в рамках своего протеста заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости.
"У нас кончились аргументы. Нам надо работать в поле, пришла весна, но в этом нет смысла, так как мы ничего не заработаем, поэтому мы здесь", - посетовал РИА Новости участвующий в протесте фермер Кшиштоф.
Польские агропромышленники в качестве протеста против ввоза дешевого украинского продовольствия и "зеленых" планов ЕС перегородили основные выезды из столицы сельскохозяйственной техникой. Отмечается, что полиция пытается организовать объезды, но пока не может справиться с большим количеством столпившегося транспорта.
Протестующие польские фермеры обещают в среду "парализовать страну"
Фермеры во многих странах Евросоюза выступают против импортирования сельхозпродукции с Украины, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.