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Fesco займется поставками комплектующих для электромобиля "Атом"
Fesco займется поставками комплектующих для электромобиля "Атом" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Fesco займется поставками комплектующих для электромобиля "Атом"
Транспортная группа Fesco займется поставками импортных автокомплектующих для первого российского электромобиля "Атом", рассказали в компании. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:43+0300
2024-03-20T15:43+0300
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco займется поставками импортных автокомплектующих для первого российского электромобиля "Атом", рассказали в компании. "Транспортная группа Fesco обеспечит поставки импортных автокомплектующих для производства первого российского серийного электромобиля "Атом", который разрабатывается АО "Кама". Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" (входит в Fesco) Леонид Шляхтуров и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко на выставке TransRussia", — говорится в сообщении. Кроме того, стороны рассчитывают на долгосрочное сотрудничество в перевозках автокомпонентов и запасных частей из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии в Россию через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск и по железнодорожным маршрутам из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы. Конечным пунктом доставки комплектующих станет завод по производству электромобилей "Атом" в Москве. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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fesco, россия, автопром, атом, поставки
FESCO, РОССИЯ, автопром, Атом, поставки
Fesco займется поставками комплектующих для электромобиля "Атом"
Fesco займется поставками импортных комплектующих для электромобиля "Атом"
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco займется поставками импортных автокомплектующих для первого российского электромобиля "Атом", рассказали в компании.
"Транспортная группа Fesco обеспечит поставки импортных автокомплектующих для производства первого российского серийного электромобиля "Атом", который разрабатывается АО "Кама". Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" (входит в Fesco) Леонид Шляхтуров и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко на выставке TransRussia", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны рассчитывают на долгосрочное сотрудничество в перевозках автокомпонентов и запасных частей из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии в Россию через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск и по железнодорожным маршрутам из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы. Конечным пунктом доставки комплектующих станет завод по производству электромобилей "Атом" в Москве.
Fesco поставит автомобили и машинокомплекты Haima из КНР в РФ и СНГ
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.