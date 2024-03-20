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Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз

Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз - 20.03.2024, ПРАЙМ

Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз

С января и до середины марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы "налога на выход" в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей, пишет РБК со... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:29+0300

2024-03-20T10:29+0300

2024-03-20T10:29+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. С января и до середины марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы "налога на выход" в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы "Электронный бюджет".Эти платежи включают сделки по продаже российских активов иностранным компаниям из "недружественных" государств. Такие поступления появились в бюджете только в 2022 году из-за активного введения санкций против России со стороны западных стран. В 2023 году безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 миллиарда рублей. На 2024 год были запланированы поступления в размере 2,1 миллиарда рублей, однако они были перевыполнены почти в 17 раз за 2,5 месяца. В издании отметили, что в проекте федерального бюджета на 2025 и 2026 годы безвозмездные взносы бизнеса не предполагались вовсе.По мнению опрошенных изданием экспертов, иностранным резидентам работать в России практически невозможно, что стимулирует продажу российских активов. Действующая ставка взноса не менее 15 процентов не ограничивает регулятора увеличить размер взноса при одобрении конкретной сделки, заключили в издании.

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россия, государственный бюджет, новости