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Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз
Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз - 20.03.2024, ПРАЙМ
Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз
С января и до середины марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы "налога на выход" в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей, пишет РБК со... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:29+0300
2024-03-20T10:29+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. С января и до середины марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы "налога на выход" в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы "Электронный бюджет".Эти платежи включают сделки по продаже российских активов иностранным компаниям из "недружественных" государств. Такие поступления появились в бюджете только в 2022 году из-за активного введения санкций против России со стороны западных стран. В 2023 году безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 миллиарда рублей. На 2024 год были запланированы поступления в размере 2,1 миллиарда рублей, однако они были перевыполнены почти в 17 раз за 2,5 месяца. В издании отметили, что в проекте федерального бюджета на 2025 и 2026 годы безвозмездные взносы бизнеса не предполагались вовсе.По мнению опрошенных изданием экспертов, иностранным резидентам работать в России практически невозможно, что стимулирует продажу российских активов. Действующая ставка взноса не менее 15 процентов не ограничивает регулятора увеличить размер взноса при одобрении конкретной сделки, заключили в издании.
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россия, государственный бюджет, новости
Экономика, РОССИЯ, государственный бюджет, Новости
10:29 20.03.2024
 
Сборы "налога на выход" в бюджет России превысили план в 17 раз

РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет в 17 раз превысили план на 2024 год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. С января и до середины марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы "налога на выход" в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы "Электронный бюджет".
Эти платежи включают сделки по продаже российских активов иностранным компаниям из "недружественных" государств. Такие поступления появились в бюджете только в 2022 году из-за активного введения санкций против России со стороны западных стран. В 2023 году безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 миллиарда рублей.
На 2024 год были запланированы поступления в размере 2,1 миллиарда рублей, однако они были перевыполнены почти в 17 раз за 2,5 месяца. В издании отметили, что в проекте федерального бюджета на 2025 и 2026 годы безвозмездные взносы бизнеса не предполагались вовсе.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды
14 марта, 07:12
По мнению опрошенных изданием экспертов, иностранным резидентам работать в России практически невозможно, что стимулирует продажу российских активов. Действующая ставка взноса не менее 15 процентов не ограничивает регулятора увеличить размер взноса при одобрении конкретной сделки, заключили в издании.
 
ЭкономикаРОССИЯгосударственный бюджетНовости
 
 
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