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Совфед обязал все образовательные учреждения вывешивать флаг России
Совфед обязал все образовательные учреждения вывешивать флаг России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Совфед обязал все образовательные учреждения вывешивать флаг России
Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, которым предусматривается, что все образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:11+0300
2024-03-20T11:11+0300
2024-03-20T11:11+0300
совет федерации
образование
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, которым предусматривается, что все образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный флаг России. Сейчас норма распространяется только на общеобразовательные организации. Принятый документ обязывает все образовательные организации постоянно размещать государственный флаг на своих зданиях либо территориях. При этом норма действует независимо от формы собственности учреждения.Как отметили в комитете верхней палаты по конституционному законодательству, принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности".
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совет федерации, образование
Совет Федерации, образование
Совфед обязал все образовательные учреждения вывешивать флаг России
Совфед одобрил закон, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать флаг России
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, которым предусматривается, что все образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный флаг России.
Сейчас норма распространяется только на общеобразовательные организации. Принятый документ обязывает все образовательные организации постоянно размещать государственный флаг на своих зданиях либо территориях. При этом норма действует независимо от формы собственности учреждения.
Как отметили в комитете верхней палаты по конституционному законодательству, принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности".
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