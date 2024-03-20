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Назван самый популярный у россиян фрукт на протяжении всего года
Назван самый популярный у россиян фрукт на протяжении всего года - 20.03.2024, ПРАЙМ
Назван самый популярный у россиян фрукт на протяжении всего года
Бананы на первом месте в покупках фруктов у россиян круглый год, летом их доля вырастает до 58%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T06:43+0300
2024-03-20T06:43+0300
2024-03-20T06:43+0300
экономика
бананы
фрукты
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Бананы на первом месте в покупках фруктов у россиян круглый год, летом их доля вырастает до 58%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Бананы – безусловные лидеры в покупках фруктов у россиян вне зависимости от времени года. Как показала статистика банка, в кассовых чеках они на первом месте в течение всего года",- говорится в материалах. Аналитики выяснили, что в летнем рейтинге фруктов доля бананов составляет 58%, второе место у яблок (16%), далее идут лимоны (10%). Четвертое и пятое место у сезонных ягод - арбузы (9%) и клубника (7%). Отмечается, что осенью к пятерке популярных свежих фруктов и ягод добавляется виноград на старте его активного сезонного плодоношения. Так, на первом месте с сентября по ноябрь – бананы (41%), далее идут яблоки (25%), лимоны (13%), виноград (11%) и замыкают "осенний" рейтинг мандарины (9%). Выяснилось, что зимой у россиян лидерами спроса остаются бананы (26%) и яблоки (25%). Далее идут самые любимые у россиян три вида цитрусовых – мандарины (22%), апельсины (14%) и лимоны (12%). В исследовании говорится, что весной рейтинг оказался практически таким же. Первое место с большим отрывом – у бананов (46%), второе – у яблок (26%). Далее идут цитрусовые: лимоны (11%), апельсины (10%) и мандарины (7%).
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бананы, фрукты
Экономика, бананы, фрукты
Назван самый популярный у россиян фрукт на протяжении всего года
"Русский стандарт": бананы на первом месте в покупках фруктов у россиян круглый год
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Бананы на первом месте в покупках фруктов у россиян круглый год, летом их доля вырастает до 58%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Бананы – безусловные лидеры в покупках фруктов у россиян вне зависимости от времени года. Как показала статистика банка, в кассовых чеках они на первом месте в течение всего года",- говорится в материалах.
Аналитики выяснили, что в летнем рейтинге фруктов доля бананов составляет 58%, второе место у яблок (16%), далее идут лимоны (10%). Четвертое и пятое место у сезонных ягод - арбузы (9%) и клубника (7%).
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Отмечается, что осенью к пятерке популярных свежих фруктов и ягод добавляется виноград на старте его активного сезонного плодоношения. Так, на первом месте с сентября по ноябрь – бананы (41%), далее идут яблоки (25%), лимоны (13%), виноград (11%) и замыкают "осенний" рейтинг мандарины (9%).
Выяснилось, что зимой у россиян лидерами спроса остаются бананы (26%) и яблоки (25%). Далее идут самые любимые у россиян три вида цитрусовых – мандарины (22%), апельсины (14%) и лимоны (12%).
В исследовании говорится, что весной рейтинг оказался практически таким же. Первое место с большим отрывом – у бананов (46%), второе – у яблок (26%). Далее идут цитрусовые: лимоны (11%), апельсины (10%) и мандарины (7%).