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Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны
Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны - 20.03.2024, ПРАЙМ
Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны
Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:27+0300
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энергетика
россия
газ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике.Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.Новость дополняется
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россия, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газ
10:27 20.03.2024 (обновлено: 10:35 20.03.2024)
 
Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны

Минэнерго: Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны на 6%

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике.
Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.
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