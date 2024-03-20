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Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны

Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны - 20.03.2024, ПРАЙМ

Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны

Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:27+0300

2024-03-20T10:27+0300

2024-03-20T10:35+0300

энергетика

россия

газ

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике.Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.Новость дополняется

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