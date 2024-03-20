https://1prime.ru/20240320/gegemoniya-846507766.html

"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир

"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир

США впервые изменили посыл в своих программных документах, призывая к противостоянию с Китаем и Россией, фактически признавая, что эти две страны подорвали... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T13:22+0300

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иран

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. США впервые изменили посыл в своих программных документах, призывая к противостоянию с Китаем и Россией, фактически признавая, что эти две страны подорвали западную гегемонию, пишет иранское издание Akharin Khabar.Как отмечается, крупные региональные державы, такие, как Россия, Китай и Иран, бросили вызов миропорядку, который был основан на превосходстве Соединенных Штатов и "праве сильного". Отражением этого служит выпущенный в США доклад с оценкой угроз безопасности на 2024 год, где указывается на наибольшую опасность для Вашингтона, исходящую от Москвы и Пекина. Документ также предупреждает о расширении нынешних конфликтов, включая войну израильского режима в секторе Газа.США идентифицируют Китай как важнейшую угрозу для себя и для западного мира в целом, подчеркивая необходимость противостоять "амбициям Пекина".В новом документе, который фокусируется исключительно на конфронтации США с Россией и КНР, Белый дом признает серьезные перемены в мировой политике."Тот порядок, который существовал на протяжении тридцати лет после окончания холодной войны, определенно, больше не существует, и наступает эра конфронтации между великими державами. И именно эта конфронтация, как утверждает программный американский документ, будет задавать тон международным отношениям будущего", — указывает автор.Америка боится, что Китай вместе с Россией уничтожит основанный на "либеральных" ценностях порядок, созданный Западом двести лет назад, и задуманный как вечно доминирующий над всей международной системой, подчеркивается в публикации.Автор обращает внимание, что в американских отчетах и докладах регулярно говорится о "враждебных" действиях России, Китая или Ирана, но, разумеется, никогда не анализируются причины этих "агрессивных" шагов, как и роль самих США в возникновении кризисов в различных регионах мира."Чем завершатся эти противоречия, будут ли они заморожены или приведут к глобальному конфликту, пока сказать трудно. Но несомненно, что мы находимся на историческом повороте системы международных отношений, которая погружается в атмосферу перманентного кризиса", — делается вывод в статье.Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240319/putin-846484608.html

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иран

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сша, иран, китай, россия, мировой порядок