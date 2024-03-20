https://1prime.ru/20240320/germaniya-846521311.html

В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишет СМИ

В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишет СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ

В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишет СМИ

В связи с перехватом беседы высокопоставленных военных немецкой армии, которые обсуждали возможные удары по Крмыскому мосту, генеральная прокуратура Германии... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:53+0300

2024-03-20T16:53+0300

2024-03-20T16:53+0300

германия

бундесвер

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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. В связи с перехватом беседы высокопоставленных военных немецкой армии, которые обсуждали возможные удары по Крмыскому мосту, генеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело против неизвестных лиц, сообщил WDR, ссылаясь на источники.Расследование дела поручено федеральному ведомству уголовной полиции Германии (BKA), которому необходимо узнать, кто виновен и как именно ему или им удалось записать разговор.Как отмечается, генеральный прокурор сам занимается расследованием дела, которое ведется против неизвестных, подозреваемых в "тайной агентурной деятельности". В ведомстве также считают, что за перехват разговора ответственна российская спецслужба.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

https://1prime.ru/20240305/845962694.html

германия

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германия, бундесвер