https://1prime.ru/20240320/germaniya-846529209.html

Бундестаг одобрил закупку четырех систем Patriot для бундесвера

Бундестаг одобрил закупку четырех систем Patriot для бундесвера - 20.03.2024, ПРАЙМ

Бундестаг одобрил закупку четырех систем Patriot для бундесвера

Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем ПВО Patriot для немецкой армии, сообщает новостное агентство DPA. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T20:55+0300

2024-03-20T20:55+0300

2024-03-20T20:55+0300

вооружения

германия

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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем ПВО Patriot для немецкой армии, сообщает новостное агентство DPA. По данным агентства, согласование прошло на закрытом заседании комитета. Ранее закупка для нужд бундесвера также была одобрена комитетом по вопросам обороны. Общая стоимость заказа составит 1,3 миллиарда евро. Ранее бундесвер передал две установки Patriot на Украину, оставшись с десятью установками, причем некоторые из них нуждаются в модернизации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846511843.html

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германия, вооружение, patriot