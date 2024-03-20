Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240320/germaniya-846529581.html
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему - 20.03.2024, ПРАЙМ
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему
Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T21:24+0300
2024-03-20T21:31+0300
германия
рождаемость
население
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild.Издание со ссылкой на данные Федерального института развития народонаселения, коэффициент рождаемости в ФРГ снизился с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,36 в 2023 году, что стало самым низким показателем с 2009 года."Есть две точки во времени с необычно резким спадом", — отмечают аналитики.Первая — это январь 2022 года — за девять месяцев до начала массовой вакцинации от Covid-19, тогда многие пары отложили рождение детей. А вторая — конец 2022 года, примерно через девять месяцев после начала специальной военной операции России на Украине. На этом основании Bild подводит итог, что снижение рождаемости вызвано "многочисленными кризисами".Падение этого показателя вызывает тревогу из-за возможных последствий в долгосрочной перспективе для Германии. Отмечается, что в прошлом подобные спады были вызваны распространением средств контрацепции и изменениями в социальной жизни.Эта проблема затронула не только Германию: коэффициент рождаемости снижается во многих странах и, как подчеркивают исследователи, такого низкого уровня не было давно.
https://1prime.ru/20240317/846392919.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_684:0:3036:1764_1920x0_80_0_0_456ceab5aa8a5308c54b49496380b999.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, рождаемость, население, снижение
ГЕРМАНИЯ, рождаемость, население, снижение
21:24 20.03.2024 (обновлено: 21:31 20.03.2024)
 
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему

Bild: рождаемость в ФРГ упала из-за многочисленных кризисов, включая СВО на Украине

© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© AFP / Christof Stache
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild.
Издание со ссылкой на данные Федерального института развития народонаселения, коэффициент рождаемости в ФРГ снизился с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,36 в 2023 году, что стало самым низким показателем с 2009 года.
"Есть две точки во времени с необычно резким спадом", — отмечают аналитики.
Первая — это январь 2022 года — за девять месяцев до начала массовой вакцинации от Covid-19, тогда многие пары отложили рождение детей. А вторая — конец 2022 года, примерно через девять месяцев после начала специальной военной операции России на Украине. На этом основании Bild подводит итог, что снижение рождаемости вызвано "многочисленными кризисами".
Парфюмерия - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Польша вытеснила Германию из тройки крупнейших экспортеров духов в Россию
17 марта, 08:18
Падение этого показателя вызывает тревогу из-за возможных последствий в долгосрочной перспективе для Германии. Отмечается, что в прошлом подобные спады были вызваны распространением средств контрацепции и изменениями в социальной жизни.
Эта проблема затронула не только Германию: коэффициент рождаемости снижается во многих странах и, как подчеркивают исследователи, такого низкого уровня не было давно.
 
ГЕРМАНИЯрождаемостьнаселениеснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала