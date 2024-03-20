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Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему - 20.03.2024, ПРАЙМ
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему
Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T21:24+0300
2024-03-20T21:24+0300
2024-03-20T21:31+0300
германия
рождаемость
население
снижение
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild.Издание со ссылкой на данные Федерального института развития народонаселения, коэффициент рождаемости в ФРГ снизился с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,36 в 2023 году, что стало самым низким показателем с 2009 года."Есть две точки во времени с необычно резким спадом", — отмечают аналитики.Первая — это январь 2022 года — за девять месяцев до начала массовой вакцинации от Covid-19, тогда многие пары отложили рождение детей. А вторая — конец 2022 года, примерно через девять месяцев после начала специальной военной операции России на Украине. На этом основании Bild подводит итог, что снижение рождаемости вызвано "многочисленными кризисами".Падение этого показателя вызывает тревогу из-за возможных последствий в долгосрочной перспективе для Германии. Отмечается, что в прошлом подобные спады были вызваны распространением средств контрацепции и изменениями в социальной жизни.Эта проблема затронула не только Германию: коэффициент рождаемости снижается во многих странах и, как подчеркивают исследователи, такого низкого уровня не было давно.
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германия, рождаемость, население, снижение
ГЕРМАНИЯ, рождаемость, население, снижение
Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему
Bild: рождаемость в ФРГ упала из-за многочисленных кризисов, включая СВО на Украине
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.
Падение рождаемости в Германии достигло рекорда с 2009 года, что связывают с многочисленными кризисами, включая начало СВО на Украине, пишет немецкий Bild
.
Издание со ссылкой на данные Федерального института развития народонаселения, коэффициент рождаемости в ФРГ снизился с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,36 в 2023 году, что стало самым низким показателем с 2009 года.
"Есть две точки во времени с необычно резким спадом", — отмечают аналитики.
Первая — это январь 2022 года — за девять месяцев до начала массовой вакцинации от Covid-19, тогда многие пары отложили рождение детей. А вторая — конец 2022 года, примерно через девять месяцев после начала специальной военной операции России на Украине. На этом основании Bild подводит итог, что снижение рождаемости вызвано "многочисленными кризисами".
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Падение этого показателя вызывает тревогу из-за возможных последствий в долгосрочной перспективе для Германии. Отмечается, что в прошлом подобные спады были вызваны распространением средств контрацепции и изменениями в социальной жизни.
Эта проблема затронула не только Германию: коэффициент рождаемости снижается во многих странах и, как подчеркивают исследователи, такого низкого уровня не было давно.