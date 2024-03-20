https://1prime.ru/20240320/gosduma-846500932.html

В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул

В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул - 20.03.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:15+0300

2024-03-20T10:15+0300

2024-03-20T10:15+0300

россия

новости

кредитные каникулы

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. На рассмотрение Думы его планируется вынести 26 марта. Документ внесен правительством РФ и направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки на заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если они уже выплачены, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Законопроект также предусматривает возмещение из федерального бюджета банкам 50% недополученного дохода по процентам в связи с устанавливаемой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января президент России Владимир Путин поручил в течение двух-трех недель решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20231102/842153744.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новости, кредитные каникулы