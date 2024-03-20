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В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул
В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул - 20.03.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:15+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. На рассмотрение Думы его планируется вынести 26 марта. Документ внесен правительством РФ и направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки на заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если они уже выплачены, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Законопроект также предусматривает возмещение из федерального бюджета банкам 50% недополученного дохода по процентам в связи с устанавливаемой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января президент России Владимир Путин поручил в течение двух-трех недель решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
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россия, новости, кредитные каникулы
РОССИЯ, Новости, кредитные каникулы
В ГД одобрили списание с бойцов СВО процентов за период кредитных каникул
Комитет Госдумы поддержал списание с участников СВО процентов за период кредитных каникул
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. На рассмотрение Думы его планируется вынести 26 марта.
Документ внесен правительством РФ и направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки на заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если они уже выплачены, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.
Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
Законопроект также предусматривает возмещение из федерального бюджета банкам 50% недополученного дохода по процентам в связи с устанавливаемой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
В Госдуму внесли поправки о приеме бойцов СВО и их детей в колледжи
В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января президент России Владимир Путин поручил в течение двух-трех недель решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.
Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.