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ГД ужесточила ответственность за спам-звонки - 20.03.2024, ПРАЙМ
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ГД ужесточила ответственность за спам-звонки
ГД ужесточила ответственность за спам-звонки - 20.03.2024, ПРАЙМ
ГД ужесточила ответственность за спам-звонки
Государственная Дума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:51+0300
2024-03-20T13:53+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.Закон вводит штрафы для нарушителей, в зависимости от статуса: для граждан – 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, и для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей.Также установлены повышенные штрафы за нарушение правил рекламы в сетях электросвязи: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.Микрофинансовые организации и их должностные лица также будут нести ответственность за рекламу займов, нарушающую требования закона. Штрафы для МФО составят от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц – от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичные требования к рекламе будут распространяться и на кредитные организации.На данный момент за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций составляет от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
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россия, новости, госдума, спам-звонки, спам, штраф, закон
РОССИЯ, Новости, Госдума, спам-звонки, спам, штраф, закон
13:51 20.03.2024 (обновлено: 13:53 20.03.2024)
 
ГД ужесточила ответственность за спам-звонки

Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.
Закон вводит штрафы для нарушителей, в зависимости от статуса: для граждан – 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, и для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей.
Также установлены повышенные штрафы за нарушение правил рекламы в сетях электросвязи: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
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Микрофинансовые организации и их должностные лица также будут нести ответственность за рекламу займов, нарушающую требования закона. Штрафы для МФО составят от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц – от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичные требования к рекламе будут распространяться и на кредитные организации.
На данный момент за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций составляет от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
 
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