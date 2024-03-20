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В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии - 20.03.2024, ПРАЙМ
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T17:11+0300
2024-03-20T17:37+0300
россия
гражданство
российское гражданство
фейки о вооруженных силах
фейки о вс рф
суд
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КРАСНОДАР, 20 мар — ПРАЙМ. В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как рассказывали в пресс-службе судов Кубани, против Александра Сомрякова возбудили уголовное дело за его посты в социальной сети о якобы преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче. В прошлом году он получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).Собеседник агентства подтвердил, что суд лишил Сомрякова гражданства РФ на основании статьи 22 закона "О гражданстве Российской Федерации". Ранее о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было. Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит конфисковывать имущество за публикацию фейковой информации об армии. Документ вносит изменения в статью 207.3 "Распространение заведомо ложной информации об использовании армии" и статью 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" Уголовного кодекса.
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россия, гражданство, российское гражданство, фейки о вооруженных силах, фейки о вс рф, суд
РОССИЯ, гражданство, российское гражданство, фейки о Вооруженных силах, фейки о ВС РФ, суд
17:11 20.03.2024 (обновлено: 17:37 20.03.2024)
 
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

В России лишили приобретенного гражданства РФ осужденного за фейки об армии

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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КРАСНОДАР, 20 мар — ПРАЙМ. В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказывали в пресс-службе судов Кубани, против Александра Сомрякова возбудили уголовное дело за его посты в социальной сети о якобы преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче. В прошлом году он получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
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Собеседник агентства подтвердил, что суд лишил Сомрякова гражданства РФ на основании статьи 22 закона "О гражданстве Российской Федерации". Ранее о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было.
Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит конфисковывать имущество за публикацию фейковой информации об армии. Документ вносит изменения в статью 207.3 "Распространение заведомо ложной информации об использовании армии" и статью 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" Уголовного кодекса.
 
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