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Ряд связанных с Huawei полупроводниковых компаний могут попасть под санкции

Ряд связанных с Huawei полупроводниковых компаний могут попасть под санкции - 20.03.2024, ПРАЙМ

Ряд связанных с Huawei полупроводниковых компаний могут попасть под санкции

США могут ввести санкции против ряда китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T08:50+0300

2024-03-20T08:50+0300

2024-03-20T08:50+0300

сша

huawei

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. США могут ввести санкции против ряда китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Администрация Байдена рассматривает внесение в черный список ряда китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies", - пишет агентство. Отмечается, что возможность санкций начала рассматриваться американскими властями на фоне крупного технологического прорыва, который Huawei совершила в прошлом году, создав процессор для смартфонов, который, по мнению Вашингтона, был недосягаем для китайского технологического гиганта. Источники рассказали агентству, что большинство из компаний, которые могут попасть под санкции, были ранее включены в презентацию американской торговой группы Semiconductor Industry Association. В их числе - Qingdao Si"En, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology Co. и PST. Помимо этого, США также могут ввести санкции против Shenzhen Pengjin High-Tech Co. и SiCarrier из опасений, что они могут использоваться Huawei для получения доступа к подсанкционному оборудованию. Ранее агентство Bloomberg передавало, что правительство США давит на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

https://1prime.ru/20240319/sanktsii-846490890.html

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сша, huawei