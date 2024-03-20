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NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ
NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ
Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в технологический фонд по развитию искусственного интеллекта, что сделает ее крупнейшим в мире... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T06:02+0300
2024-03-20T06:02+0300
2024-03-20T06:02+0300
экономика
саудовская аравия
искусственный интеллект
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в технологический фонд по развитию искусственного интеллекта, что сделает ее крупнейшим в мире инвестором в области ИИ, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. "По словам трех человек, проинформированных о планах, правительство Саудовской Аравии планирует создать фонд размером около 40 миллиардов долларов для инвестиций в искусственный интеллект", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот технологический фонд сделает Саудовскую Аравию крупнейшим в мире инвестором в искусственный интеллект, а финансирование будет поступать через суверенный фонд благосостояния, активы которого составляют более 900 миллиардов долларов. Тем не менее, источники сообщили, что представители фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обсуждали потенциальное партнерство с рядом зарубежных компаний, среди которых одна из ведущих венчурных компаний Кремниевой долины Andreessen Horowitz, однако планы еще могут измениться.
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саудовская аравия, искусственный интеллект
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, искусственный интеллект
NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ
NYT: Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в фонд по развитию ИИ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в технологический фонд по развитию искусственного интеллекта, что сделает ее крупнейшим в мире инвестором в области ИИ, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
"По словам трех человек, проинформированных о планах, правительство Саудовской Аравии планирует создать фонд размером около 40 миллиардов долларов для инвестиций в искусственный интеллект", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот технологический фонд сделает Саудовскую Аравию крупнейшим в мире инвестором в искусственный интеллект, а финансирование будет поступать через суверенный фонд благосостояния, активы которого составляют более 900 миллиардов долларов.
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Тем не менее, источники сообщили, что представители фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обсуждали потенциальное партнерство с рядом зарубежных компаний, среди которых одна из ведущих венчурных компаний Кремниевой долины Andreessen Horowitz, однако планы еще могут измениться.