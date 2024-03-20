https://1prime.ru/20240320/ii-846495189.html

NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ

NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ - 20.03.2024, ПРАЙМ

NYT узнала о планах Саудовской Аравии вложить $40 миллиардов в фонд ИИ

Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в технологический фонд по развитию искусственного интеллекта, что сделает ее крупнейшим в мире... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T06:02+0300

2024-03-20T06:02+0300

2024-03-20T06:02+0300

экономика

саудовская аравия

искусственный интеллект

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/45/842464545_0:40:2400:1390_1920x0_80_0_0_8a419988f1fdb9e524c78464d137efcc.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует вложить 40 миллиардов долларов в технологический фонд по развитию искусственного интеллекта, что сделает ее крупнейшим в мире инвестором в области ИИ, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. "По словам трех человек, проинформированных о планах, правительство Саудовской Аравии планирует создать фонд размером около 40 миллиардов долларов для инвестиций в искусственный интеллект", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот технологический фонд сделает Саудовскую Аравию крупнейшим в мире инвестором в искусственный интеллект, а финансирование будет поступать через суверенный фонд благосостояния, активы которого составляют более 900 миллиардов долларов. Тем не менее, источники сообщили, что представители фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обсуждали потенциальное партнерство с рядом зарубежных компаний, среди которых одна из ведущих венчурных компаний Кремниевой долины Andreessen Horowitz, однако планы еще могут измениться.

https://1prime.ru/20240319/nvidia-846470720.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саудовская аравия, искусственный интеллект