https://1prime.ru/20240320/investory-846512165.html
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже - 20.03.2024, ПРАЙМ
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже
Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:01+0300
2024-03-20T14:01+0300
2024-03-20T14:01+0300
россия
совет федерации
инвестиции
неопытные инвесторы
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Сейчас законодательство запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов. Продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависит от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты). Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов. Новый закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов - сразу после публикации.
https://1prime.ru/20240312/britain-846218676.html
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россия, совет федерации, инвестиции, неопытные инвесторы
РОССИЯ, Совет Федерации, инвестиции, неопытные инвесторы
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже
Совфед продлил ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов до апреля
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ).
Сейчас законодательство запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов.
Продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависит от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты).
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Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий.
Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов.
Новый закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов - сразу после публикации.