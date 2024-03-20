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Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже - 20.03.2024, ПРАЙМ
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже
Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:01+0300
2024-03-20T14:01+0300
россия
совет федерации
инвестиции
неопытные инвесторы
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Сейчас законодательство запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов. Продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависит от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты). Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов. Новый закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов - сразу после публикации.
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россия, совет федерации, инвестиции, неопытные инвесторы
РОССИЯ, Совет Федерации, инвестиции, неопытные инвесторы
14:01 20.03.2024
 
Совфед продлил ограничения для неопытных инвесторов на бирже

Совфед продлил ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов до апреля

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ).
Сейчас законодательство запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов.
Продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависит от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты).
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Британия может запретить иностранным инвесторам приобретать местные СМИ
12 марта, 16:11
Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий.
Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов.
Новый закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов - сразу после публикации.
 
РОССИЯСовет Федерацииинвестициинеопытные инвесторы
 
 
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