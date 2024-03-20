Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240320/kemping-846525369.html
В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов
В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов - 20.03.2024, ПРАЙМ
В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов
В России будут классифицировать кемпинги по принципу числа "звезд", заявили в пресс-службе министерства экономического развития РФ. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T18:04+0300
2024-03-20T18:04+0300
россия
кемпинг
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846525219_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_dcceb68d6f893d717e1f0e7c4a455404.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В России будут классифицировать кемпинги по принципу числа "звезд", заявили в пресс-службе министерства экономического развития РФ. "Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звёзды российским кемпингам, как отелям… Классификация добровольная и уже работает в полную силу", — сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что внедрение стандартов и сертификация помогут кемпингам "улучшить инфраструктуру и сервис, повысить доверие отдыхающих". "В отдельную категорию попали оборудованные общественные места для гостей с ограниченными возможностями здоровья", — уточнили в ведомстве.Уточняется, что эксперты оценивают кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, а также наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение.
https://1prime.ru/20240320/roskachestvo-846500438.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846525219_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_3c02cf21e2a3ab70613b4f157c98691b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кемпинг, рейтинг
РОССИЯ, кемпинг, рейтинг
18:04 20.03.2024
 
В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов

Минэкономразвития: Кемпингам в России будут присваивать "звезды"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКемпинг
Кемпинг - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. В России будут классифицировать кемпинги по принципу числа "звезд", заявили в пресс-службе министерства экономического развития РФ.
"Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звёзды российским кемпингам, как отелям… Классификация добровольная и уже работает в полную силу", — сообщили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что внедрение стандартов и сертификация помогут кемпингам "улучшить инфраструктуру и сервис, повысить доверие отдыхающих".
"В отдельную категорию попали оборудованные общественные места для гостей с ограниченными возможностями здоровья", — уточнили в ведомстве.
Чуйская степь в Республике Алтай, похожая на марсианские пейзажи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма
10:05
Уточняется, что эксперты оценивают кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, а также наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение.
 
РОССИЯкемпингрейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала