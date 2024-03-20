https://1prime.ru/20240320/kemping-846525369.html

В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов

В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов - 20.03.2024, ПРАЙМ

В России введут систему "звездного" рейтинга для кемпингов

В России будут классифицировать кемпинги по принципу числа "звезд", заявили в пресс-службе министерства экономического развития РФ. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T18:04+0300

2024-03-20T18:04+0300

2024-03-20T18:04+0300

россия

кемпинг

рейтинг

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В России будут классифицировать кемпинги по принципу числа "звезд", заявили в пресс-службе министерства экономического развития РФ. "Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звёзды российским кемпингам, как отелям… Классификация добровольная и уже работает в полную силу", — сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что внедрение стандартов и сертификация помогут кемпингам "улучшить инфраструктуру и сервис, повысить доверие отдыхающих". "В отдельную категорию попали оборудованные общественные места для гостей с ограниченными возможностями здоровья", — уточнили в ведомстве.Уточняется, что эксперты оценивают кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, а также наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение.

https://1prime.ru/20240320/roskachestvo-846500438.html

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россия, кемпинг, рейтинг