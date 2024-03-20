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Запад не позволит России жить легкой жизнью, считают в Китае - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Запад не позволит России жить легкой жизнью, считают в Китае
Запад не позволит России жить легкой жизнью, считают в Китае - 20.03.2024, ПРАЙМ
Запад не позволит России жить легкой жизнью, считают в Китае
Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T06:49+0300
2024-03-20T06:49+0300
россия
запад
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. "После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся. "Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС станет более напряженной, сложной и острой", - заявил Дин Цзяньвэй. Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом. "Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", - указал он. Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис". "Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", - указал он. Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом". "США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", - добавил эксперт.
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россия, запад
РОССИЯ, ЗАПАД
06:49 20.03.2024
 
Запад не позволит России жить легкой жизнью, считают в Китае

Китайский эксперт Дин: Запад не позволит России жить легкой жизнью

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСенатский дворец в Кремле
Сенатский дворец в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.
"После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся.
"Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС станет более напряженной, сложной и острой", - заявил Дин Цзяньвэй.
Флаг Норвегии
Норвегия расширила санкции против России
Вчера, 19:27
Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом.
"Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", - указал он.
Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис".
"Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", - указал он.
Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом".
"США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", - добавил эксперт.
 
РОССИЯЗАПАД
 
 
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