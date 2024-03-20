https://1prime.ru/20240320/kitay-846525770.html
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов - 20.03.2024, ПРАЙМ
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов
Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T18:23+0300
2024-03-20T18:23+0300
2024-03-20T18:24+0300
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/44/842424437_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e52cdf77600588fa6a5530b480f2cc16.jpg
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. "Китай в среду пообещал ослабить визовые требования для привлечения работников из-за рубежа в соответствии с более широким планом по либерализации после рекордно низкого уровня зарубежных инвестиций в прошлом году", — пишет издание. По словам китайского чиновника, на которого ссылается газета, зарубежные специалисты, работающие на "известные компании" или участвующие в научной деятельности, после двух лет проживания в Китае смогут подать заявку на визу на пять лет вместо обычной, которая выдается на год. Как отмечает издание, после рекордного падения зарубежных инвестиций в КНР страна намерена привлекать инвесторов из США, Европы, Японии и Ближнего Востока при помощи специальных мероприятий под лозунгом "Инвестируйте в Китай".
https://1prime.ru/20240319/vizovyy-rezhim-846489317.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/44/842424437_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_41702d17ebcbfe50f1dea05e51392d13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов
Nikkei Asia: КНР смягчит требования на визу для привлечения иностранных специалистов
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ.
Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia
.
"Китай в среду пообещал ослабить визовые требования для привлечения работников из-за рубежа в соответствии с более широким планом по либерализации после рекордно низкого уровня зарубежных инвестиций в прошлом году", — пишет издание.
По словам китайского чиновника, на которого ссылается газета, зарубежные специалисты, работающие на "известные компании" или участвующие в научной деятельности, после двух лет проживания в Китае смогут подать заявку на визу на пять лет вместо обычной, которая выдается на год.
Как отмечает издание, после рекордного падения зарубежных инвестиций в КНР страна намерена привлекать инвесторов из США, Европы, Японии и Ближнего Востока при помощи специальных мероприятий под лозунгом "Инвестируйте в Китай".
МЭР оценил возможность полной отмены виз между Россией и Китаем