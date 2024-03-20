https://1prime.ru/20240320/kitay-846525770.html

КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов

КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов - 20.03.2024, ПРАЙМ

КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов

Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T18:23+0300

2024-03-20T18:23+0300

2024-03-20T18:24+0300

китай

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. "Китай в среду пообещал ослабить визовые требования для привлечения работников из-за рубежа в соответствии с более широким планом по либерализации после рекордно низкого уровня зарубежных инвестиций в прошлом году", — пишет издание. По словам китайского чиновника, на которого ссылается газета, зарубежные специалисты, работающие на "известные компании" или участвующие в научной деятельности, после двух лет проживания в Китае смогут подать заявку на визу на пять лет вместо обычной, которая выдается на год. Как отмечает издание, после рекордного падения зарубежных инвестиций в КНР страна намерена привлекать инвесторов из США, Европы, Японии и Ближнего Востока при помощи специальных мероприятий под лозунгом "Инвестируйте в Китай".

https://1prime.ru/20240319/vizovyy-rezhim-846489317.html

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китай