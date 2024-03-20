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КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов - 20.03.2024, ПРАЙМ
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КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов - 20.03.2024, ПРАЙМ
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов
Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T18:23+0300
2024-03-20T18:24+0300
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia. "Китай в среду пообещал ослабить визовые требования для привлечения работников из-за рубежа в соответствии с более широким планом по либерализации после рекордно низкого уровня зарубежных инвестиций в прошлом году", — пишет издание. По словам китайского чиновника, на которого ссылается газета, зарубежные специалисты, работающие на "известные компании" или участвующие в научной деятельности, после двух лет проживания в Китае смогут подать заявку на визу на пять лет вместо обычной, которая выдается на год. Как отмечает издание, после рекордного падения зарубежных инвестиций в КНР страна намерена привлекать инвесторов из США, Европы, Японии и Ближнего Востока при помощи специальных мероприятий под лозунгом "Инвестируйте в Китай".
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КИТАЙ
18:23 20.03.2024 (обновлено: 18:24 20.03.2024)
 
КНР смягчит визовые требования для привлечения иностранных специалистов

Nikkei Asia: КНР смягчит требования на визу для привлечения иностранных специалистов

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Власти Китая намерены ослабить требования к получению визы для привлечения трудовых кадров из-за рубежа, сообщает газета Nikkei Asia.
"Китай в среду пообещал ослабить визовые требования для привлечения работников из-за рубежа в соответствии с более широким планом по либерализации после рекордно низкого уровня зарубежных инвестиций в прошлом году", — пишет издание.
По словам китайского чиновника, на которого ссылается газета, зарубежные специалисты, работающие на "известные компании" или участвующие в научной деятельности, после двух лет проживания в Китае смогут подать заявку на визу на пять лет вместо обычной, которая выдается на год.
Как отмечает издание, после рекордного падения зарубежных инвестиций в КНР страна намерена привлекать инвесторов из США, Европы, Японии и Ближнего Востока при помощи специальных мероприятий под лозунгом "Инвестируйте в Китай".
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