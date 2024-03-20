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Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля

Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля - 20.03.2024, ПРАЙМ

Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля

Действие единого реестра многодетных семей начнется с 1 июля 2024 года, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:31+0300

2024-03-20T13:31+0300

2024-03-20T13:32+0300

многодетные семьи

россия

антон котяков

минтруд

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Действие единого реестра многодетных семей начнется с 1 июля 2024 года, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.Министр выступил в среду, 20 марта, на заседании в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.По его словам, реестр многодетных семей в России начнет действовать с 1 июля. Как отметил Котяков, система "позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям".Кроме того, добавил глава ведомства, многодетные семьи будут находиться во внимании нацпроекта "Семья". Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.

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многодетные семьи, россия, антон котяков, минтруд