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Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля
Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля - 20.03.2024, ПРАЙМ
Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля
Действие единого реестра многодетных семей начнется с 1 июля 2024 года, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:31+0300
2024-03-20T13:32+0300
многодетные семьи
россия
антон котяков
минтруд
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Действие единого реестра многодетных семей начнется с 1 июля 2024 года, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.Министр выступил в среду, 20 марта, на заседании в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.По его словам, реестр многодетных семей в России начнет действовать с 1 июля. Как отметил Котяков, система "позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям".Кроме того, добавил глава ведомства, многодетные семьи будут находиться во внимании нацпроекта "Семья". Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.
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многодетные семьи, россия, антон котяков, минтруд
многодетные семьи, РОССИЯ, Антон Котяков, Минтруд
13:31 20.03.2024 (обновлено: 13:32 20.03.2024)
 
Котяков: реестр многодетных семей начнет действовать с июля

Котяков: с 1 июля 2024 года начнет действовать единый реестр многодетных семей

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк" Набережная в Сочи
Набережная в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Действие единого реестра многодетных семей начнется с 1 июля 2024 года, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
Министр выступил в среду, 20 марта, на заседании в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По его словам, реестр многодетных семей в России начнет действовать с 1 июля. Как отметил Котяков, система "позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям".
Кроме того, добавил глава ведомства, многодетные семьи будут находиться во внимании нацпроекта "Семья".
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03:03
Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей.
Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.
 
многодетные семьиРОССИЯАнтон КотяковМинтруд
 
 
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