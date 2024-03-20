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Обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска
Обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска - 20.03.2024, ПРАЙМ
Обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска
Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, говорится в сообщении главы региона Романа... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:09+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, говорится в сообщении главы региона Романа Старовойта, опубликованного в его Telegram-канале."Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование", — сказано в сообщени губернатора.Старовойт также отметил, что в случае объявления ракетной опасности длительностью до восьми часов утра школы и детские сады Курска работать не будут. Губернатор также призвал жителей не трогать обломки ракет, а об их обнаружении сообщать по телефону 112.Ранее 19 марта в городе был объявлен сигнал о ракетной опасности, однако его отменили через час.Также 19 марта Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города, опубликованного в Telegram-канале .
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Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, ракета, Новости
Обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска
Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, говорится в сообщении главы региона Романа Старовойта, опубликованного в его Telegram-канале.
"Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование", — сказано в сообщени губернатора.
Старовойт также отметил, что в случае объявления ракетной опасности длительностью до восьми часов утра школы и детские сады Курска работать не будут. Губернатор также призвал жителей не трогать обломки ракет, а об их обнаружении сообщать по телефону 112.
Ранее 19 марта в городе был объявлен сигнал о ракетной опасности, однако его отменили через час.
Также 19 марта Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города, опубликованного в Telegram-канале .