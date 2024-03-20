https://1prime.ru/20240320/matvienko-846504826.html
Матвиенко назвала постыдной реакцию Запада на итоги выборов президента РФ
Матвиенко назвала постыдной реакцию Запада на итоги выборов президента РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала постыдной реакцию Запада на итоги выборов президента РФ
Реакция Запада на итоги выборов президента в России была ожидаема, но выражена в постыдной форме, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:23+0300
2024-03-20T11:23+0300
2024-03-20T11:31+0300
выборы президента россии
россия
совфед
валентина матвиенко
новости
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/07/842280710_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c6a919b43c6dd70619554ad4f628b340.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Реакция Запада на итоги выборов президента в России была ожидаема, но выражена в постыдной форме, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания."Реакция стран Запада была ожидаема, но в какой форме она была выражена, выглядело просто постыдно", - отметила она.Матвиенко подчеркнула, что заявления западных политиков были однообразными, пустыми и абсолютно не имели никакой связи с реальностью. По ее словам, выборы в России были демократичными, конкурентными и прозрачными. Российская избирательная система стабильна, высокотехнологична и удобна для людей, заметила она.Матвиенко заключила, что такие заявления от западных политиков являются ложью и прямым оскорблением миллионов россиян, которым отказывают в гражданском самосознании.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.
https://1prime.ru/20240319/putin-846484608.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/07/842280710_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_982a3c95dee7003adee16c7f3e31c343.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совфед, валентина матвиенко, новости, запад
Выборы президента России, РОССИЯ, Совфед, Валентина Матвиенко, Новости, ЗАПАД
Матвиенко назвала постыдной реакцию Запада на итоги выборов президента РФ
Матвиенко: реакция Запада на выборы в России была ожидаема, но выглядела просто постыдно
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Реакция Запада на итоги выборов президента в России была ожидаема, но выражена в постыдной форме, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.
"Реакция стран Запада была ожидаема, но в какой форме она была выражена, выглядело просто постыдно", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что заявления западных политиков были однообразными, пустыми и абсолютно не имели никакой связи с реальностью. По ее словам, выборы в России были демократичными, конкурентными и прозрачными. Российская избирательная система стабильна, высокотехнологична и удобна для людей, заметила она.
В Нигере назвали переизбрание Путина возможностью побороть гегемонию Запада
Матвиенко заключила, что такие заявления от западных политиков являются ложью и прямым оскорблением миллионов россиян, которым отказывают в гражданском самосознании.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.