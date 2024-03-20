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Россия предостерегла Японию от передачи ракет для Patriot Украине

Россия предостерегла Японию от передачи ракет для Patriot Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ

Россия предостерегла Японию от передачи ракет для Patriot Украине

Россия, задействуя дипломатические каналы, предупредила Японию о последствиях, если Токио передаст Соединенным Штатам ракеты для зенитно-ракетных комплексов... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T07:28+0300

2024-03-20T07:28+0300

2024-03-20T07:28+0300

вооружения

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Россия, задействуя дипломатические каналы, предупредила Японию о последствиях, если Токио передаст Соединенным Штатам ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут, в конечном итоге, оказаться на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. Белый дом в конце декабря подтвердил, что Токио решил передать Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot. Как заявлялось, этот шаг будет содействовать повышению безопасности Японии, укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В японском посольстве по итогам встречи посла Акира Муто с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко заявили, что передаваемые Соединенным Штатам ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине. "Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения – ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, - прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима", - отметил Жесткий. По словам дипломата, "естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв". Также, как отметил он, МИД России специально пригласил в министерство "находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины".

https://1prime.ru/20240314/russia-846291784.html

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россия, япония, сша