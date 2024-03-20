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Минэнерго рассмотрит корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ
Минэнерго рассмотрит корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго рассмотрит корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ
Минэнерго России обсуждает с нефтяными компаниями корректировку графиков плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в связи с инцидентами, которые | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:39+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России обсуждает с нефтяными компаниями корректировку графиков плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в связи с инцидентами, которые произошли на ряде заводов, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов", - сказал он. Шульгинов также добавил, что сейчас есть потенциал увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено.
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Энергетика, РОССИЯ, Новости
Минэнерго рассмотрит корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ
Минэнерго обсуждает с нефтекомпаниями корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России обсуждает с нефтяными компаниями корректировку графиков плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в связи с инцидентами, которые произошли на ряде заводов, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
"Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов", - сказал он.
Шульгинов также добавил, что сейчас есть потенциал увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено.