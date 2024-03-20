https://1prime.ru/20240320/minoborony-846494919.html

Минобороны России: США формируют ментальный ТВД с новым оружием

Минобороны России: США формируют ментальный ТВД с новым оружием - 20.03.2024, ПРАЙМ

Минобороны России: США формируют ментальный ТВД с новым оружием

Военные специалисты Соединенных Штатов и Североатлантического альянса приступили к формированию ментального театра военных действий, в рамках которого будут... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T05:59+0300

2024-03-20T05:59+0300

2024-03-20T06:09+0300

вооружения

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_588e5e35fbc0544baa361453aea3ec84.jpg

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Военные специалисты Соединенных Штатов и Североатлантического альянса приступили к формированию ментального театра военных действий, в рамках которого будут задействованы принципиально новые виды вооружения, отмечает в статье для журнала "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий. По словам эксперта, сейчас характер и содержание военных действий радикально изменяются, и в этой связи захват и поражение ментальной сферы противника важнее, чем контроль над его территориями. "Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО – важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", - говорится в публикации. По данным автора, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатывают в таких структурах, как Гарвардский и Принстонский университет, командование по гражданским делами и психологическим операциям армии Соединенных Штатов, Центр инноваций НАТО, Объединенный центр боевых действий в области информационных операция министерства обороны США. Главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский уточнил РИА Новости, что основные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий - это деградация и безответственность. Они индуцируются в странах и обществах, которые выбраны целью агрессии. В таких государствах, например, принимаются меры для деградации политического класса. Эксперт упомянул ряд комплексов американского и натовского ментального оружия, которые необходимы для внедрения деградации и безответственности в общество, подвергающееся атаке. "В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент – имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие – это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы "Что мы?", "Кто мы?", "Зачем мы?" - это безответственность перед будущим", - пояснил главный редактор. Также Мураховский среди других ментальных западных вооружений назвал такие инструменты, как доминирование веры в "рыночные силы", порождающее безответственность перед производством и обществом, транснациональные корпорации, частные военные компании, теневые союзы, приводящие к безответственности перед законом, доминирование меньшинств, которые приводят к безответственности перед большинством. Ильницкий указывает, что в условиях такой цивилизационной войны с Западом в российском обществе необходима выработка общности мировоззрения и идеологии, это означает, что духовные, ценностные основы российской политики должны быть первичны. "В рамках цивилизационного подхода сведение проблемы сохранения культурно-исторического/ментального пространства России к информационной безопасности — это уже неактуальный и буквально "на глазах" устаревающий подход, который не обеспечит России стратегическую инициативу. Для победы в цивилизационном столкновении с Западом необходима разработка и принятие Стратегии ментальной безопасности России", - пишет эксперт.

https://1prime.ru/20240316/846370299.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф