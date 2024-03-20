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В Минцифры пояснили снятие моратория на проверки IT-компаний - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В Минцифры пояснили снятие моратория на проверки IT-компаний
В Минцифры пояснили снятие моратория на проверки IT-компаний - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Минцифры пояснили снятие моратория на проверки IT-компаний
Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T21:48+0300
2024-03-20T21:48+0300
россия
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. "Снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких ИТ-компаний. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", — сообщили в Минцифры. Там же уточнили, что к таким цифровым платформам "относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка": организация должна обладать цифровой платформой, ее выручка должна превышать 2 миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке. "Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - добавили в Минцифры. Ранее в среду правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта. ФАС отмечала, что получает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
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россия, it-компании
РОССИЯ, IT-компании
21:48 20.03.2024
 
В Минцифры пояснили снятие моратория на проверки IT-компаний

Минцифры: снятие моратория на проверки коснется лишь нескольких IT-компаний

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ.
"Снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких ИТ-компаний. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", — сообщили в Минцифры.
Там же уточнили, что к таким цифровым платформам "относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка": организация должна обладать цифровой платформой, ее выручка должна превышать 2 миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний
20:15
"Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - добавили в Минцифры.
Ранее в среду правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта. ФАС отмечала, что получает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
 
РОССИЯIT-компании
 
 
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