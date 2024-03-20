https://1prime.ru/20240320/moshenniki-846470194.html

Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры

Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры - 20.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры

Недавно мошенники заставили 12-летнюю москвичку отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox. Как защитить детей от обмана... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T03:03+0300

2024-03-20T03:03+0300

2024-03-20T03:03+0300

мошенничество

эксклюзив

университет "синергия"

компьютерные игры

дети

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:273:2871:1887_1920x0_80_0_0_e686cce086c34c09fa421d6962eb4bf2.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Недавно мошенники заставили 12-летнюю москвичку отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox. Как защитить детей от обмана в сети, рассказал агентству “Прайм” IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.“Мошенники научились подбираться к детям через популярные компьютерные игры. Как только появились игровые сообщества, тут же объявились те, кто пытается нажиться на психологически уязвимых людях”, - пояснил он.По словам эксперта, способов мошенничества очень много, и они “мало зависят от конкретной игры”. Например мошеннические схемы со "скинами" в CS:GO суммарно измеряются миллионами долларов. А в похожем на Roblox проекте Minecraft часто происходит обман при покупке привилегий на сервере, продаже лицензий и аккаунтов.“В целом методы едины для всех игр: социальная инженерия, скам, фишинг, покупка-продажа-кража аккаунтов, вредоносное программное обеспечение”, - перечисляет специалист.Причем в проекте Roblox очень популярно еще и обучение детей азам мошенничества. “Школьникам обещают лёгкие деньги, но они как раз и станут первыми жертвами”, - предупреждает специалист.Чтобы защитить ребёнка от мошенничества в игровых коммьюнити, надо интересоваться его жизнью, быть в курсе его увлечений, понимать игры, в которые он играет, и правила сообществ, в которых он общается.Также эксперт посоветовал прививать ребёнку основы финансовой грамотности, а самое главное - повышать его “психологическую устойчивость воздействиям ложных целей, которые используют злоумышленники”.

https://1prime.ru/20231129/842408496.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, университет "синергия", компьютерные игры, дети, мошенники