https://1prime.ru/20240320/moshenniki-846470194.html
Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры
Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры - 20.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры
Недавно мошенники заставили 12-летнюю москвичку отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox. Как защитить детей от обмана... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T03:03+0300
2024-03-20T03:03+0300
2024-03-20T03:03+0300
мошенничество
эксклюзив
университет "синергия"
компьютерные игры
дети
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:273:2871:1887_1920x0_80_0_0_e686cce086c34c09fa421d6962eb4bf2.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Недавно мошенники заставили 12-летнюю москвичку отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox. Как защитить детей от обмана в сети, рассказал агентству “Прайм” IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.“Мошенники научились подбираться к детям через популярные компьютерные игры. Как только появились игровые сообщества, тут же объявились те, кто пытается нажиться на психологически уязвимых людях”, - пояснил он.По словам эксперта, способов мошенничества очень много, и они “мало зависят от конкретной игры”. Например мошеннические схемы со "скинами" в CS:GO суммарно измеряются миллионами долларов. А в похожем на Roblox проекте Minecraft часто происходит обман при покупке привилегий на сервере, продаже лицензий и аккаунтов.“В целом методы едины для всех игр: социальная инженерия, скам, фишинг, покупка-продажа-кража аккаунтов, вредоносное программное обеспечение”, - перечисляет специалист.Причем в проекте Roblox очень популярно еще и обучение детей азам мошенничества. “Школьникам обещают лёгкие деньги, но они как раз и станут первыми жертвами”, - предупреждает специалист.Чтобы защитить ребёнка от мошенничества в игровых коммьюнити, надо интересоваться его жизнью, быть в курсе его увлечений, понимать игры, в которые он играет, и правила сообществ, в которых он общается.Также эксперт посоветовал прививать ребёнку основы финансовой грамотности, а самое главное - повышать его “психологическую устойчивость воздействиям ложных целей, которые используют злоумышленники”.
https://1prime.ru/20231129/842408496.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fdacb999b1bfe98ebd0fcdaa24b5e61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, университет "синергия", компьютерные игры, дети, мошенники
Мошенничество, Эксклюзив, университет "Синергия", компьютерные игры, дети, мошенники
Раскрыто, как мошенники подбираются к детям через онлайн-игры
IT-эксперт Ермаков: мошенники научились подбираться к детям через компьютерные игры
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Недавно мошенники заставили 12-летнюю москвичку отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox. Как защитить детей от обмана в сети, рассказал агентству “Прайм” IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
“Мошенники научились подбираться к детям через популярные компьютерные игры. Как только появились игровые сообщества, тут же объявились те, кто пытается нажиться на психологически уязвимых людях”, - пояснил он.
По словам эксперта, способов мошенничества очень много, и они “мало зависят от конкретной игры”. Например мошеннические схемы со "скинами" в CS:GO суммарно измеряются миллионами долларов. А в похожем на Roblox проекте Minecraft часто происходит обман при покупке привилегий на сервере, продаже лицензий и аккаунтов.
“В целом методы едины для всех игр: социальная инженерия, скам, фишинг, покупка-продажа-кража аккаунтов, вредоносное программное обеспечение”, - перечисляет специалист.
Россиян научили, как уберечь детей от мошенников
Причем в проекте Roblox очень популярно еще и обучение детей азам мошенничества. “Школьникам обещают лёгкие деньги, но они как раз и станут первыми жертвами”, - предупреждает специалист.
Чтобы защитить ребёнка от мошенничества в игровых коммьюнити, надо интересоваться его жизнью, быть в курсе его увлечений, понимать игры, в которые он играет, и правила сообществ, в которых он общается.
Также эксперт посоветовал прививать ребёнку основы финансовой грамотности, а самое главное - повышать его “психологическую устойчивость воздействиям ложных целей, которые используют злоумышленники”.