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Крупнейший акционер владельца фондовой биржи Nasdaq продаст свои акции
Крупнейший акционер владельца фондовой биржи Nasdaq продаст свои акции - 20.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейший акционер владельца фондовой биржи Nasdaq продаст свои акции
Холдинговая компания Borse Dubai Group, крупнейший акционер владельца американской фондовой биржи Nasdaq, объявила о продаже почти трети своих акций, следует из | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:01+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Холдинговая компания Borse Dubai Group, крупнейший акционер владельца американской фондовой биржи Nasdaq, объявила о продаже почти трети своих акций, следует из совместного пресс-релиза компаний."Nasdaq и Borse Dubai Limited объявили о начале вторичного предложения ценных бумаг для продажи компанией Borse Dubai 26 956 522 обыкновенных акций Nasdaq", – говорится в сообщении.По завершении продажи ожидается, что холдинг Borse Dubai Group будет владеть около 62,4 миллиона акций Nasdaq, что составляет 10,8% всех размещенных акций на самой бирже. Таким образом, реализуется пакет более чем в 30%."Предложение проводится с целью улучшения структуры капитала и ликвидности компании Borse Dubai Group. Мы остаемся долгосрочным акционером Nasdaq и инвестируем в успех компании", – приводятся в релизе слова председателя совета директоров и генерального директора Borse Dubai Эссы Казима (Essa Kazim).Согласно цене последнего закрытия акций Nasdaq, стоимость всего пакета составляет примерно 1,7 миллиарда долларов.Акции Nasdaq дешевеют на предторгах на 3,11%.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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nasdaq, акции, новости
Экономика, NASDAQ, Акции, Новости
Крупнейший акционер владельца фондовой биржи Nasdaq продаст свои акции
Крупнейший акционер владельца фондовой биржи Nasdaq продает треть своих акций
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Холдинговая компания Borse Dubai Group, крупнейший акционер владельца американской фондовой биржи Nasdaq, объявила о продаже почти трети своих акций, следует из совместного пресс-релиза компаний.
"Nasdaq и Borse Dubai Limited объявили о начале вторичного предложения ценных бумаг для продажи компанией Borse Dubai 26 956 522 обыкновенных акций Nasdaq", – говорится в сообщении.
По завершении продажи ожидается, что холдинг Borse Dubai Group будет владеть около 62,4 миллиона акций Nasdaq, что составляет 10,8% всех размещенных акций на самой бирже. Таким образом, реализуется пакет более чем в 30%.
"Предложение проводится с целью улучшения структуры капитала и ликвидности компании Borse Dubai Group. Мы остаемся долгосрочным акционером Nasdaq и инвестируем в успех компании", – приводятся в релизе слова председателя совета директоров и генерального директора Borse Dubai Эссы Казима (Essa Kazim).
Согласно цене последнего закрытия акций Nasdaq, стоимость всего пакета составляет примерно 1,7 миллиарда долларов.
Акции Nasdaq дешевеют на предторгах на 3,11%.