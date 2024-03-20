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В Норвегии снизился объем добычи жидких углеводородов

В Норвегии снизился объем добычи жидких углеводородов - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Норвегии снизился объем добычи жидких углеводородов

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в феврале, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за январь на 7 тысяч... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:56+0300

2024-03-20T16:56+0300

2024-03-20T16:56+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в феврале, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за январь на 7 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, составив 2,064 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,071 миллиона баррелей в день. NOD при этом отмечает, что показатель февраля оказался на 2% выше прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в феврале составил 1,832 миллиона баррелей в день, что на 3% больше прогноза NOD и на 0,3% выше уровня января. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил в феврале 213 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 19 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в феврале в Норвегии газа составил 357,7 миллиона кубометров в сутки, что на 2,6% меньше прогноза NOD и на 5,7% ниже по отношению к январю. Норвегия входит в семерку крупнейших в мире экспортеров нефти.

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норвегия, углеводороды, новости