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Ирак нарастит объем экспорта нефти

Ирак нарастит объем экспорта нефти - 20.03.2024, ПРАЙМ

Ирак нарастит объем экспорта нефти

Ирак вернется к привычному уровню экспорта нефти (около 3,5 - 4 миллионов баррелей в день) после завершения периода компенсации за рост экспорта в первые месяцы | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:44+0300

2024-03-20T15:44+0300

2024-03-20T15:44+0300

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БАГДАД, 20 мар - ПРАЙМ. Ирак вернется к привычному уровню экспорта нефти (около 3,5 - 4 миллионов баррелей в день) после завершения периода компенсации за рост экспорта в первые месяцы этого года в соответствии со сделкой в рамках ОПЕК+, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. "Экспорт иракской нефти остается на уровне 3,3 миллиона баррелей в день. Мы возобновим увеличение экспорта нефти до нормы после завершения выполнения обязательств и компенсаций в рамках договоренностей ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи", - сказал он. Как пояснил представитель миннефти, в соответствии с обязательствами Ирака в рамках договоренности альянса ОПЕК+ рост экспорта нефти в первые месяцы года в предстоящий период будет компенсирован сохранением уровня экспорта на уровне 3,3 миллионов баррелей в день. В минувший понедельник министерство нефти Ирака объявило о сокращении экспорта нефти до 3,3 миллиона баррелей в день в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать его рост в январе и феврале. В начале марта министерство нефти Ирака объявило о продлении решения о добровольном сокращении добычи нефти на 220 тысяч баррелей в сутки до конца июня 2024 года, отметив, что при этом добыча в Ираке достигнет 4 миллионов баррелей в день до конца июня 2024 года, эти дополнительные объемы сокращения будут восстанавливаться постепенно и в соответствии с рыночными условиями. Данное добровольное сокращение дополняет сокращение на 211 тысяч баррелей в день, о котором Ирак объявил в апреле 2023 года и которое будет действовать до конца декабря 2024 года с учетом мер предосторожности, предпринимаемых странами в альянсе ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса рынков нефти.

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ирак, нефть, новости