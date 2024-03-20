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Протестующие польские фермеры обещают в среду "парализовать страну"

Протестующие польские фермеры обещают в среду "парализовать страну" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Протестующие польские фермеры обещают в среду "парализовать страну"

Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду по всей Польше, организаторы обещают "парализовать страну". | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T05:20+0300

2024-03-20T05:20+0300

2024-03-20T05:20+0300

польша

польские фермеры

украина

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ВАРШАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду по всей Польше, организаторы обещают "парализовать страну". Один из лидеров протестов Станислав Варна заявил, что фермеры, не добившись выполнения своих условий, решили провести акции по всей Польше с 7.00 до 19.00 20 марта и "заблокировать всю страну". В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все крупные города Польши. На дорогах по всей Польше ожидаются затруднения для движения транспорта. На размещенной в интернете карте мест блокирования дорог уже находятся более 400 пунктов. В Варшаве среди прочего фермеров заблокируют трассу S2. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В ходе уличного протеста фермеров в начале марта участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.

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польша, польские фермеры, украина