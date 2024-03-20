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В Польше сообщили об учениях на "вымышленной территории" у границ России
В Польше сообщили об учениях на "вымышленной территории" у границ России - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Польше сообщили об учениях на "вымышленной территории" у границ России
Многонациональная дивизия "Северо-Восток" в Польше провела учения, военные отработали действия на "вымышленной территории" возле российских границ. Об этом... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:16+0300
2024-03-20T12:16+0300
2024-03-20T12:16+0300
польша
россия
учения
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Многонациональная дивизия "Северо-Восток" в Польше провела учения, военные отработали действия на "вымышленной территории" возле российских границ. Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны."Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24", - сказано в сообщении.В польском ведомстве отметили, что учения приравниваются к сертификации командования для дальнейших действий. Подробностей о деталях сценария не сообщалось.
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польша, россия, учения
В Польше сообщили об учениях на "вымышленной территории" у границ России
Польская дивизия на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у границ РФ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Многонациональная дивизия "Северо-Восток" в Польше провела учения, военные отработали действия на "вымышленной территории" возле российских границ. Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны.
"Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24", - сказано в сообщении.
В польском ведомстве отметили, что учения приравниваются к сертификации командования для дальнейших действий. Подробностей о деталях сценария не сообщалось.