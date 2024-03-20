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Контейнерооборот на Северо-Западе России продолжит рост, считает оператор

Контейнерооборот на Северо-Западе России продолжит рост, считает оператор - 20.03.2024, ПРАЙМ

Контейнерооборот на Северо-Западе России продолжит рост, считает оператор

Контейнерооборот порта Санкт-Петербург продолжит показывать положительную динамику, такое мнение выразил в кулуарах выставки "ТрансРоссия" генеральный директор... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T05:17+0300

2024-03-20T05:17+0300

2024-03-20T05:17+0300

экономика

морской транспорт

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Контейнерооборот порта Санкт-Петербург продолжит показывать положительную динамику, такое мнение выразил в кулуарах выставки "ТрансРоссия" генеральный директор компании Global Ports Альберт Лихолет. "Думаю, что Северо-Запад (контейнерооборот порта Санкт-Петербург - ред.) продолжит рост", - сказал он. Лихолет отметил, что по отношению к доковидному 2021 году оборот контейнеров на Северо-Западе в феврале текущего года демонстрирует достаточно высокие показатели. Так, объем перевалки на морских терминалах в порту Санкт-Петербург в 2021 году составлял в среднем 179-180 тысяч TEU в месяц, а в феврале текущего года - 127 тысяч TEU. По его словам, для восстановления оборота было, среди других, два фактора: достаточное количество сервисов в регионе; ставки фрахта, конкурентоспособные с Дальним Востоком. Ранее старший вице-президент группы компаний "Дело" Денис Илатовский сообщал, что контейнерооборот через порты Северо-Запада РФ продолжает восстанавливаться, прирост в январе-феврале текущего года составил 121% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

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морской транспорт, санкт-петербург