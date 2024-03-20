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Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС
Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС - 20.03.2024, ПРАЙМ
Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС
Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T06:07+0300
2024-03-20T06:07+0300
экономика
европарламент
украина
пошлины
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках. "Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года", - следует из заявления. Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта. Текущая приостановка истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.
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европарламент, украина, пошлины
Экономика, Европарламент, УКРАИНА, пошлины
06:07 20.03.2024
 
Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС

Европарламент продлевает отмену пошлин на сельхозпродукцию Украины в ЕС до июня 2025 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.
"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года", - следует из заявления.
Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта.
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Текущая приостановка истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.
 
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