https://1prime.ru/20240320/poshliny-846495414.html

Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС

Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС - 20.03.2024, ПРАЙМ

Европарламент продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС

Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T06:07+0300

2024-03-20T06:07+0300

2024-03-20T06:07+0300

экономика

европарламент

украина

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83917/01/839170182_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_debbc7254569452a1c14ce46315a3c11.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках. "Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года", - следует из заявления. Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта. Текущая приостановка истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.

https://1prime.ru/20240320/polsha-846494228.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европарламент, украина, пошлины