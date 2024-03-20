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В "Газпром нефти" рассказали о поставках топлива аграриям в посевную
В "Газпром нефти" рассказали о поставках топлива аграриям в посевную - 20.03.2024, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" рассказали о поставках топлива аграриям в посевную
Сбытовое предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть - Региональные продажи" способно обеспечивать ритмичные поставки топлива аграриям в период посевной, в том... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:22+0300
2024-03-20T13:22+0300
2024-03-20T13:22+0300
энергетика
россия
газпром нефть
аграрный сектор
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сбытовое предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть - Региональные продажи" способно обеспечивать ритмичные поставки топлива аграриям в период посевной, в том числе предоставляя скидки на дизельное топливо, сообщили РИА Новости на предприятии. Минэнерго совместно с Минсельхозом России работают над согласованием графика поставок топлива для посевной кампании, а также над поддержанием достаточного объема запасов нефтепродуктов, заявил ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов. "Широкая география деятельности "Газпромнефть - Региональные продажи" позволяет обеспечить ритмичные поставки топлива агропромышленным предприятиям. В период посевных и уборочных работ сельхозпроизводителям предоставляется фиксированная скидка на дизельное топливо", - сообщили на предприятии. Кроме того, для повышения удобства аграриев "Газпромнефть - Региональные продажи" развивает "клиентские сервисы". По данным компании, в числе наиболее востребованных из них возможность покупки топлива онлайн по договору оферты для сокращения времени поставки, доставка нефтепродуктов до резервуаров хранения клиента и персональные условия по кредитным продуктам от банков-партнеров предприятия. "Газпромнефть - Региональные продажи", дочернее предприятие "Газпром нефти", занимается поставками топлива на АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в автопарки.
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россия, газпром нефть, аграрный сектор, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Газпром нефть, аграрный сектор, топливо
В "Газпром нефти" рассказали о поставках топлива аграриям в посевную
"Газпром нефть" способна обеспечивать ритмичные поставки топлива аграриям в посевную
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сбытовое предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть - Региональные продажи" способно обеспечивать ритмичные поставки топлива аграриям в период посевной, в том числе предоставляя скидки на дизельное топливо, сообщили РИА Новости на предприятии.
Минэнерго совместно с Минсельхозом России работают над согласованием графика поставок топлива для посевной кампании, а также над поддержанием достаточного объема запасов нефтепродуктов, заявил ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов.
"Широкая география деятельности "Газпромнефть - Региональные продажи" позволяет обеспечить ритмичные поставки топлива агропромышленным предприятиям. В период посевных и уборочных работ сельхозпроизводителям предоставляется фиксированная скидка на дизельное топливо", - сообщили на предприятии.
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Кроме того, для повышения удобства аграриев "Газпромнефть - Региональные продажи" развивает "клиентские сервисы". По данным компании, в числе наиболее востребованных из них возможность покупки топлива онлайн по договору оферты для сокращения времени поставки, доставка нефтепродуктов до резервуаров хранения клиента и персональные условия по кредитным продуктам от банков-партнеров предприятия.
"Газпромнефть - Региональные продажи", дочернее предприятие "Газпром нефти", занимается поставками топлива на АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в автопарки.