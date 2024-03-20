Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240320/prices-846520438.html
ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе
ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе - 20.03.2024, ПРАЙМ
ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе
Цены на акции западных оборонных компаний в среднем увеличились на 59,7% с 24 февраля 2022 года на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщает газета... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:26+0300
2024-03-20T16:26+0300
вооружения
украина
газа
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ce948c9ff557e6bb60ac80d94f8d4a1.jpg
МАДРИД, 20 мар - ПРАЙМ. Цены на акции западных оборонных компаний в среднем увеличились на 59,7% с 24 февраля 2022 года на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщает газета ABC со ссылкой на результаты отчета консалтинговой компании Accuracy. По информации издания, были проанализированы такие компании оборонного сектора США, как Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls Industries, а из европейских - Honeywell International, RTX Corporation, Safran SA, BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Dassault Aviation, Leonardo и Kongsberg. Согласно исследованию, в период с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года рыночная капитализация этих компаний увеличилась на 35%. При этом рост для американских компаний составил 25,5%, а для европейских - 75%. Наибольший рост наблюдался в первом квартале 2022 года, когда общая капитализация выборки увеличилась на 15% из-за начала конфликта на Украине. В последнем квартале 2023 года совокупная капитализация рынка выросла на 8% из-за обострения конфликта в Газе. Отмечается, что подобный рост, среди прочего, связан с приверженностью многих правительств инвестициям в оборонный сектор. Наиболее очевидные изменения произошли в Швеции и Финляндии, которые после долгих лет нейтралитета вступили в НАТО. В Испании правительство премьер-министра Педро Санчеса увеличило бюджет министерства обороны на 26% в 2022 году и объявило, что будет двигаться в том же направлении, пока не достигнет 2% ВВП в 2029 году. Ранее сообщалось, что на презентации своего ежегодного отчета о деятельности НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://1prime.ru/20240320/weapons-846499599.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b152e74e435215a7c896bf07a733082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, газа, новости
Вооружения, УКРАИНА, ГАЗА, Новости
16:26 20.03.2024
 
ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе

ABC: цены на акции западного ВПК выросли на 60% на фоне конфликтов на Украине и в Газе

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 20 мар - ПРАЙМ. Цены на акции западных оборонных компаний в среднем увеличились на 59,7% с 24 февраля 2022 года на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщает газета ABC со ссылкой на результаты отчета консалтинговой компании Accuracy.
По информации издания, были проанализированы такие компании оборонного сектора США, как Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls Industries, а из европейских - Honeywell International, RTX Corporation, Safran SA, BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Dassault Aviation, Leonardo и Kongsberg.
Согласно исследованию, в период с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года рыночная капитализация этих компаний увеличилась на 35%. При этом рост для американских компаний составил 25,5%, а для европейских - 75%.
Наибольший рост наблюдался в первом квартале 2022 года, когда общая капитализация выборки увеличилась на 15% из-за начала конфликта на Украине. В последнем квартале 2023 года совокупная капитализация рынка выросла на 8% из-за обострения конфликта в Газе.
Отмечается, что подобный рост, среди прочего, связан с приверженностью многих правительств инвестициям в оборонный сектор. Наиболее очевидные изменения произошли в Швеции и Финляндии, которые после долгих лет нейтралитета вступили в НАТО. В Испании правительство премьер-министра Педро Санчеса увеличило бюджет министерства обороны на 26% в 2022 году и объявило, что будет двигаться в том же направлении, пока не достигнет 2% ВВП в 2029 году.
ПВО
Концерн Rheinmetall предложил ЕС установить собственный "Железный купол"
09:31
Ранее сообщалось, что на презентации своего ежегодного отчета о деятельности НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
ВооруженияУКРАИНАГАЗАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала