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ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе

ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе - 20.03.2024, ПРАЙМ

ABC: акции западного ВПК подорожали на фоне конфликтов на Украине и в Газе

Цены на акции западных оборонных компаний в среднем увеличились на 59,7% с 24 февраля 2022 года на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщает газета... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:26+0300

2024-03-20T16:26+0300

2024-03-20T16:26+0300

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МАДРИД, 20 мар - ПРАЙМ. Цены на акции западных оборонных компаний в среднем увеличились на 59,7% с 24 февраля 2022 года на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщает газета ABC со ссылкой на результаты отчета консалтинговой компании Accuracy. По информации издания, были проанализированы такие компании оборонного сектора США, как Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls Industries, а из европейских - Honeywell International, RTX Corporation, Safran SA, BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Dassault Aviation, Leonardo и Kongsberg. Согласно исследованию, в период с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года рыночная капитализация этих компаний увеличилась на 35%. При этом рост для американских компаний составил 25,5%, а для европейских - 75%. Наибольший рост наблюдался в первом квартале 2022 года, когда общая капитализация выборки увеличилась на 15% из-за начала конфликта на Украине. В последнем квартале 2023 года совокупная капитализация рынка выросла на 8% из-за обострения конфликта в Газе. Отмечается, что подобный рост, среди прочего, связан с приверженностью многих правительств инвестициям в оборонный сектор. Наиболее очевидные изменения произошли в Швеции и Финляндии, которые после долгих лет нейтралитета вступили в НАТО. В Испании правительство премьер-министра Педро Санчеса увеличило бюджет министерства обороны на 26% в 2022 году и объявило, что будет двигаться в том же направлении, пока не достигнет 2% ВВП в 2029 году. Ранее сообщалось, что на презентации своего ежегодного отчета о деятельности НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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украина, газа, новости