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Россия безвозмедно передала Зимбабве несколько тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмедно передала Зимбабве несколько тысяч тонн пшеницы - 20.03.2024, ПРАЙМ

Россия безвозмедно передала Зимбабве несколько тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно предоставила Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений, сообщил посол России в Зимбабве Николай Красильников на... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:25+0300

2024-03-20T12:25+0300

2024-03-20T12:37+0300

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ХАРАРЕ, 20 мар - ПРАЙМ. Россия безвозмездно предоставила Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений, сообщил посол России в Зимбабве Николай Красильников на официальной церемонии передачи удобрений и пшеницы властям этой страны. "На втором саммите Россия-Африка в июле прошлого года президент России Владимир Путин... объявил, что Россия будет бесплатно поставлять зерно в ряд африканских стран, включая Зимбабве. И вот - 25 тысяч тонн пшеницы доставлены в депо "Аспиндейл" совместными усилиями минсельхоза России, Объединенной зерновой компании, властей Республики Мозамбик, министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве, Совета по маркетингу зерна. Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030", - сказал Красильников. Посол добавил, что "Россия взяла на себя обязательство продолжать оказывать поддержку нуждающимся государствам и регионам, делать все возможное для предотвращения глобального продовольственного кризиса путем участия в создании более справедливой системы распределения ресурсов". "Это событие демонстрирует большой потенциал многосторонних усилий, применяемых в координации с ООН через Всемирную продовольственную программу, по обеспечению продовольственной безопасности в Зимбабве, в Африке и во всем мире", - уверен Красильников. "Продовольственная безопасность не может быть достигнута без удобрений, поскольку они обеспечивают рост, устойчивость и продуктивность сельскохозяйственных культур. Гуманитарная партия удобрений объемом 23 тысячи тонн, включающая калийные и комплексные удобрения, была доставлена в Зимбабве в рамках реализации инициативы президента (России Владимира) Путина, озвученной в 2022 году. Поставка организована совместными усилиями крупнейшего производителя удобрений в России, "Уралхима", и Всемирной продовольственной программой ООН", - сказал Красильников. Он пояснил, что агентство ООН зафрахтовало судно для доставки удобрений из Европы в Мозамбик, откуда они были перевезены автотранспортом в Зимбабве, "Уралхим" предоставил удобрения и покрыл расходы на морскую перевозку и другие расходы по доставке. "Это прекрасная модель корпоративной ответственности в оказании помощи странам в решении глобальных проблем, и мы высоко оцениваем гуманитарные усилия российской компании", - уточнил Красильников. По его словам, на сегодняшний день группа компаний "Уралхим" бесплатно передала в Африку более 134 тысяч тонн удобрений, также покрыв расходы на доставку. Из этого количества более 111 тысяч тонн было отгружено в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой из европейских портов и складов в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве. "Отгрузка удобрений в Зимбабве является частью более масштабного проекта "Уралхима" - доставить около 300 тысяч тонн минеральных удобрений в регионы, где население испытывает нехватку продовольствия", - заключил посол.

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россия, зимбабве, новости, пшеница, удобрения