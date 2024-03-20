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Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы - 20.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы
Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:17+0300
2024-03-20T13:20+0300
пшеница
россия
владимир путин
сельское хозяйство
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.Глава государства отметил, что сельскохозяйственная отрасль становится высокотехнологичной, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы."Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений", - сказал он.Путин также призвал не забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают. По словам президента, страна гордится их трудом.При этом, добавил глава государства, российским властям еще многое предстоит сделать для развития сельского хозяйства.
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пшеница, россия, владимир путин, сельское хозяйство
Пшеница, РОССИЯ, Владимир Путин, Сельское хозяйство
13:17 20.03.2024 (обновлено: 13:20 20.03.2024)
 
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы

Путин: РФ первая в мире по экспорту пшеницы, отрасль становится современной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами
Встреча В. Путина с доверенными лицами - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Глава государства отметил, что сельскохозяйственная отрасль становится высокотехнологичной, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.
"Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений", - сказал он.
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Путин также призвал не забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают. По словам президента, страна гордится их трудом.
При этом, добавил глава государства, российским властям еще многое предстоит сделать для развития сельского хозяйства.
 
ПшеницаРОССИЯВладимир ПутинСельское хозяйство
 
 
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