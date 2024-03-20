https://1prime.ru/20240320/pshenitsa-846510158.html

Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы

Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы - 20.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы

Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:17+0300

2024-03-20T13:17+0300

2024-03-20T13:20+0300

пшеница

россия

владимир путин

сельское хозяйство

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.Глава государства отметил, что сельскохозяйственная отрасль становится высокотехнологичной, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы."Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений", - сказал он.Путин также призвал не забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают. По словам президента, страна гордится их трудом.При этом, добавил глава государства, российским властям еще многое предстоит сделать для развития сельского хозяйства.

https://1prime.ru/20240320/pshenitsa-846507335.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пшеница, россия, владимир путин, сельское хозяйство