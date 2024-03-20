https://1prime.ru/20240320/pshenitsa-846510158.html
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы - 20.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы
Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:17+0300
2024-03-20T13:17+0300
2024-03-20T13:20+0300
пшеница
россия
владимир путин
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846509608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09f8e20209bd3cb5a3f9191cf44c2b60.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.Глава государства отметил, что сельскохозяйственная отрасль становится высокотехнологичной, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы."Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений", - сказал он.Путин также призвал не забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают. По словам президента, страна гордится их трудом.При этом, добавил глава государства, российским властям еще многое предстоит сделать для развития сельского хозяйства.
https://1prime.ru/20240320/pshenitsa-846507335.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846509608_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_cfa3011f87e55026e3154920aac4ff98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пшеница, россия, владимир путин, сельское хозяйство
Пшеница, РОССИЯ, Владимир Путин, Сельское хозяйство
Путин назвал Россию первой в мире по экспорту пшеницы
Путин: РФ первая в мире по экспорту пшеницы, отрасль становится современной
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Глава государства отметил, что сельскохозяйственная отрасль становится высокотехнологичной, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.
"Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений", - сказал он.
Россия безвозмедно передала Зимбабве несколько тысяч тонн пшеницы
Путин также призвал не забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают. По словам президента, страна гордится их трудом.
При этом, добавил глава государства, российским властям еще многое предстоит сделать для развития сельского хозяйства.