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Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания... | 20.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Согласно сообщению, индийский лидер поздравил главу государства с заслуженной победой и искренне пожелал процветания народу России.Лидеры двух стран также обсудили связи в торгово-экономической и инвестиционной областях. Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта динамично развивается, подчеркнули они."С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - сказано в сообщении.Ко всему прочему, Путин и Моди обсудили вопросы международной повестки и ситуацию на Украине. Отмечается, что лидеры России и Индии подтвердили обоюдный настрой на координацию в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
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РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Новости, Выборы президента России, УКРАИНА, БРИКС, ШОС
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах, пожелал процветания народу России
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.
Согласно сообщению, индийский лидер поздравил главу государства с заслуженной победой и искренне пожелал процветания народу России.
Лидеры двух стран также обсудили связи в торгово-экономической и инвестиционной областях. Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта динамично развивается, подчеркнули они.
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"С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - сказано в сообщении.
Ко всему прочему, Путин и Моди обсудили вопросы международной повестки и ситуацию на Украине. Отмечается, что лидеры России и Индии подтвердили обоюдный настрой на координацию в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.