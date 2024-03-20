https://1prime.ru/20240320/putin-846507082.html

Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ

Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:21+0300

2024-03-20T12:21+0300

2024-03-20T12:25+0300

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

новости

выборы президента россии

украина

брикс

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/82666/33/826663384_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b0673f98bc033a22d859628e396fb86d.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Согласно сообщению, индийский лидер поздравил главу государства с заслуженной победой и искренне пожелал процветания народу России.Лидеры двух стран также обсудили связи в торгово-экономической и инвестиционной областях. Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта динамично развивается, подчеркнули они."С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - сказано в сообщении.Ко всему прочему, Путин и Моди обсудили вопросы международной повестки и ситуацию на Украине. Отмечается, что лидеры России и Индии подтвердили обоюдный настрой на координацию в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

https://1prime.ru/20240319/putin-846484608.html

индия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, новости, украина, брикс, шос