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Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:21+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Согласно сообщению, индийский лидер поздравил главу государства с заслуженной победой и искренне пожелал процветания народу России.Лидеры двух стран также обсудили связи в торгово-экономической и инвестиционной областях. Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта динамично развивается, подчеркнули они."С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - сказано в сообщении.Ко всему прочему, Путин и Моди обсудили вопросы международной повестки и ситуацию на Украине. Отмечается, что лидеры России и Индии подтвердили обоюдный настрой на координацию в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, новости, украина, брикс, шос
РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Новости, Выборы президента России, УКРАИНА, БРИКС, ШОС
12:21 20.03.2024 (обновлено: 12:25 20.03.2024)
 
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах, пожелал процветания народу России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк#Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди
#Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимир Путина с победой на выборах, высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.
Согласно сообщению, индийский лидер поздравил главу государства с заслуженной победой и искренне пожелал процветания народу России.
Лидеры двух стран также обсудили связи в торгово-экономической и инвестиционной областях. Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта динамично развивается, подчеркнули они.
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"С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - сказано в сообщении.
Ко всему прочему, Путин и Моди обсудили вопросы международной повестки и ситуацию на Украине. Отмечается, что лидеры России и Индии подтвердили обоюдный настрой на координацию в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиНовостиУКРАИНАБРИКСШОС
 
 
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