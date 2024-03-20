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Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах
Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах
Положения, озвученные в ходе послания Федсобранию, масштабны, но они просчитанны и обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:54+0300
2024-03-20T12:54+0300
2024-03-20T12:58+0300
выборы президента россии
владимир путин
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послание владимира путина федеральному собранию
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Положения, озвученные в ходе послания Федсобранию, масштабны, но они просчитанны и обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провел в Кремле встречу с доверенными лицами. Он напомнил о темах, которые озвучил в послании Федеральному собранию 29 февраля."Конечно, вы все, наверняка, знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", - сказал он.По словам главы государства, нужное многое сделать по каждому из направлений развития России. Путин подчеркнул, что рассчитывает на инициативу и созидательный труд.Президент также выразил благодарность доверенным лицам за совместную работу в ходе избирательной кампании. По его словам, многие работали на территориях Донбасса и Новороссии, где "неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру". Путин подчеркнул, что такая работа требовала мужества и личного героизма."Большое вам спасибо!", - сказал он.
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LIVE: Встреча Путина с доверенными лицами
LIVE: Встреча Путина с доверенными лицами
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владимир путин, кремль, послание владимира путина федеральному собранию
Выборы президента России, Владимир Путин, Кремль, Послание Владимира Путина Федеральному собранию
Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах
Путин: положения послания масштабные, но они все просчитаны, обеспечены финансированием
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Положения, озвученные в ходе послания Федсобранию, масштабны, но они просчитанны и обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел в Кремле встречу с доверенными лицами. Он напомнил о темах, которые озвучил в послании Федеральному собранию 29 февраля.
"Конечно, вы все, наверняка, знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", - сказал он.
По словам главы государства, нужное многое сделать по каждому из направлений развития России. Путин подчеркнул, что рассчитывает на инициативу и созидательный труд.
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Президент также выразил благодарность доверенным лицам за совместную работу в ходе избирательной кампании. По его словам, многие работали на территориях Донбасса и Новороссии, где "неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру". Путин подчеркнул, что такая работа требовала мужества и личного героизма.
"Большое вам спасибо!", - сказал он.