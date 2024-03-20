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Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах

Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах - 20.03.2024, ПРАЙМ

Путин проводит встречу с доверенными лицами на выборах

Положения, озвученные в ходе послания Федсобранию, масштабны, но они просчитанны и обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:54+0300

2024-03-20T12:54+0300

2024-03-20T12:58+0300

выборы президента россии

владимир путин

кремль

послание владимира путина федеральному собранию

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Положения, озвученные в ходе послания Федсобранию, масштабны, но они просчитанны и обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провел в Кремле встречу с доверенными лицами. Он напомнил о темах, которые озвучил в послании Федеральному собранию 29 февраля."Конечно, вы все, наверняка, знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", - сказал он.По словам главы государства, нужное многое сделать по каждому из направлений развития России. Путин подчеркнул, что рассчитывает на инициативу и созидательный труд.Президент также выразил благодарность доверенным лицам за совместную работу в ходе избирательной кампании. По его словам, многие работали на территориях Донбасса и Новороссии, где "неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру". Путин подчеркнул, что такая работа требовала мужества и личного героизма."Большое вам спасибо!", - сказал он.

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LIVE: Встреча Путина с доверенными лицами LIVE: Встреча Путина с доверенными лицами 2024-03-20T12:54+0300 true PT36M20S

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владимир путин, кремль, послание владимира путина федеральному собранию