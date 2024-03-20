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Путин высказался об атаках Киева на гражданскую инфраструктуру

Путин высказался об атаках Киева на гражданскую инфраструктуру - 20.03.2024, ПРАЙМ

Путин высказался об атаках Киева на гражданскую инфраструктуру

Россия вполне могла бы ответить тем же, но у нее свои планы, рассказал президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах противника по гражданской... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:17+0300

2024-03-20T14:17+0300

2024-03-20T14:17+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия вполне могла бы ответить тем же, но у нее свои планы, рассказал президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах противника по гражданской инфраструктуре."Я уже говорил также, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же - (ударами - ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Как добавил глава государства, Россия будет идти по намеченному ранее пути, не отклоняясь от него. Так, по его словам, главной задачей является обеспечение безопасности граждан. В этой связи Путин добавил, что это непросто, но Россия несомненно этого добьется.

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россия, украина, всу, сво, владимир путин