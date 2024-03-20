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США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты
США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты - 20.03.2024, ПРАЙМ
США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты
Военно-воздушные силы США заявили, что на минувших выходных осуществили успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T05:42+0300
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США заявили, что на минувших выходных осуществили успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.Испытания были проведены 17 марта, ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с военной базы Андерсен на острове Гуам. "Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - отмечается в заявлении.
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сша, гиперзвуковые ракеты
Вооружения, США, гиперзвуковые ракеты
США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты
ВВС США заявили, что провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW
ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США заявили, что на минувших выходных осуществили успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.
Испытания были проведены 17 марта, ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с военной базы Андерсен на острове Гуам.
"Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - отмечается в заявлении.
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