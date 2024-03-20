https://1prime.ru/20240320/rakety-846530145.html

Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России

Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России - 20.03.2024, ПРАЙМ

Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России

Китайские гиперзвуковые ракеты беспокоят Запад больше, чем российские, пишет The Times со ссылкой на источники. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T22:29+0300

2024-03-20T22:29+0300

2024-03-20T22:29+0300

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гиперзвуковое оружие

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Китайские гиперзвуковые ракеты беспокоят Запад больше, чем российские, пишет The Times со ссылкой на источники."Скорость — это новая скрытность, это способ уклониться от систем радиолокационной защиты", — сказал собеседник издания.Издание приводит в пример китайскую ракету средней дальности DF-27, способная преодолеть почти пять тысяч километров, ее боеголовки могут отклоняться во избежание обнаружения радиолокационными средствами перехвата.Ранее South China Morning Post (SCMP) сообщила о том, что ракета, которую никогда официально не представляли, была на вооружении КНР уже четыре года, дальность полета США оценивали в 5-8 тысяч км, что сопоставимо с расстоянием между КНР и Гавайями.У вооруженных сил РФ есть гиперзвуковые ракеты "Кинжал", дальность полета оценивается в 2-3 тысячи км, МО РФ не раз отчитывались об их использовании в ходе СВО на Украине.

https://1prime.ru/20240320/minoborony-846494919.html

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сша, кнр, россия, гиперзвуковые ракеты, гиперзвуковое оружие