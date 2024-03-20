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"Роскосмос" может начать размещать рекламу на космических кораблях

"Роскосмос" может начать размещать рекламу на космических кораблях - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" может начать размещать рекламу на космических кораблях

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:18+0300

2024-03-20T17:18+0300

2024-03-20T17:19+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических технике и объектах космической инфраструктуры. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, предоставляет "Роскосмосу" право заключать договоры на размещение рекламы на космической технике и объектах космической инфраструктуры, в том числе находящихся в федеральной собственности. Причем заключение таких договоров предлагается осуществлять без проведения торгов. Полученная от такой рекламы прибыль (после уплаты налога), согласно пояснительной записке, в равных частях будет перечисляться в федеральный бюджет и в качестве взноса на формирование специальных резервных фондов самой госкорпорации. При этом порядок исчисления, размер, сроки и условия уплаты платежей по таким рекламным договорам предлагается утвердить правительству РФ. Космическая инфраструктура включает в себя космодромы, стартовые и командно-измерительные комплексы, пусковые установки, центры и пункты управления полетами, центры для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении космической деятельности. "Роскосмосом" были проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода. По оценке госкорпорации, потенциальный ежегодный доход от реализации таких проектов с учетом действующих стратегических документов по космической деятельности может составить до 200 миллионов рублей от размещения рекламы на космической технике и до 5 миллионов рублей от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

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