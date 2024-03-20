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У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"

У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости" - 20.03.2024, ПРАЙМ

У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"

В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:52+0300

2024-03-20T09:52+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" сообщил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.По словам Юнусова, основные активы уже проданы, и даже взыскание средств с бывших партнеров не позволит рассчитаться с долгами без реструктуризации и отсрочек. Согласно изданию, начальный долг "Роснано" составлял 148 миллиардов рублей, но на данный момент он снизился до 69 миллиардов рублей, причем 62 миллиарда обеспечены гарантиями государства.Стоимость продаваемых в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей. Компания ведет переговоры с банками о погашении долга с дисконтом в 30 процентов, и если эти переговоры пройдут успешно, "Роснано" планирует продолжить развитие венчурного рынка без помощи государства.

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россия, роснано, долги, новости