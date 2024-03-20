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У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости" - 20.03.2024, ПРАЙМ
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"
В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:52+0300
2024-03-20T09:52+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" сообщил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.По словам Юнусова, основные активы уже проданы, и даже взыскание средств с бывших партнеров не позволит рассчитаться с долгами без реструктуризации и отсрочек. Согласно изданию, начальный долг "Роснано" составлял 148 миллиардов рублей, но на данный момент он снизился до 69 миллиардов рублей, причем 62 миллиарда обеспечены гарантиями государства.Стоимость продаваемых в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей. Компания ведет переговоры с банками о погашении долга с дисконтом в 30 процентов, и если эти переговоры пройдут успешно, "Роснано" планирует продолжить развитие венчурного рынка без помощи государства.
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россия, роснано, долги, новости
РОССИЯ, Роснано, долги, Новости
09:52 20.03.2024
 
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"

"Ведомости": экс-компания Чубайса больше не может платить по долгам

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип государственной компании "Роснано"
Логотип государственной компании Роснано - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" сообщил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.
По словам Юнусова, основные активы уже проданы, и даже взыскание средств с бывших партнеров не позволит рассчитаться с долгами без реструктуризации и отсрочек.
Согласно изданию, начальный долг "Роснано" составлял 148 миллиардов рублей, но на данный момент он снизился до 69 миллиардов рублей, причем 62 миллиарда обеспечены гарантиями государства.
Стенд группы РОСНАНО на Московском международном форуме Открытые инновации - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Счетная палата не будет проводить проверку финдеятельности "Роснано"
4 марта, 15:03
Стоимость продаваемых в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей. Компания ведет переговоры с банками о погашении долга с дисконтом в 30 процентов, и если эти переговоры пройдут успешно, "Роснано" планирует продолжить развитие венчурного рынка без помощи государства.
 
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