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У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости" - 20.03.2024, ПРАЙМ
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"
В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:52+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" сообщил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.По словам Юнусова, основные активы уже проданы, и даже взыскание средств с бывших партнеров не позволит рассчитаться с долгами без реструктуризации и отсрочек. Согласно изданию, начальный долг "Роснано" составлял 148 миллиардов рублей, но на данный момент он снизился до 69 миллиардов рублей, причем 62 миллиарда обеспечены гарантиями государства.Стоимость продаваемых в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей. Компания ведет переговоры с банками о погашении долга с дисконтом в 30 процентов, и если эти переговоры пройдут успешно, "Роснано" планирует продолжить развитие венчурного рынка без помощи государства.
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россия, роснано, долги, новости
РОССИЯ, Роснано, долги, Новости
У "Роснано" закончились деньги, сообщают "Ведомости"
"Ведомости": экс-компания Чубайса больше не может платить по долгам
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
В течение последних трех лет компания "Роснано" выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" сообщил
управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.
По словам Юнусова, основные активы уже проданы, и даже взыскание средств с бывших партнеров не позволит рассчитаться с долгами без реструктуризации и отсрочек.
Согласно изданию, начальный долг "Роснано" составлял 148 миллиардов рублей, но на данный момент он снизился до 69 миллиардов рублей, причем 62 миллиарда обеспечены гарантиями государства.
Счетная палата не будет проводить проверку финдеятельности "Роснано"
Стоимость продаваемых в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей. Компания ведет переговоры с банками о погашении долга с дисконтом в 30 процентов, и если эти переговоры пройдут успешно, "Роснано" планирует продолжить развитие венчурного рынка без помощи государства.