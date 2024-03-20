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Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года
Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года - 20.03.2024, ПРАЙМ
Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года
Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина — на 3,54% и 0,76%... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T19:19+0300
2024-03-20T19:19+0300
экономика
россия
росстат
яйца
цены на яйца в россии
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина — на 3,54% и 0,76% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%. Цены на гречневую крупу в среднем стали ниже на 0,48%, на свинину — на 0,18%. "Наблюдалось (с 12 по 18 марта — прим. ред.) снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на огурцы (-8,0%) и бананы (-0,4%). Цены изменились: на свеклу столовую +1,6%, помидоры +1,0%, морковь +0,9%, капусту белокочанную и лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%, картофель +0,1%", — говорится в отчете. При этом сосиски и сардельки за этот период потеряли в цене 0,08%, подсолнечное масло — 0,37%, творог — 0,21%, сметана — 0,13%, соль — 0,01%, мука — 0,2%, пшено — 0,18%. В свою очередь за отчетную неделю сахар прибавил в цене 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%, мороженная рыба — 0,23%, маргарин — 0,05%, водка — 0,03%.
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россия, росстат, яйца, цены на яйца в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, яйца, цены на яйца в России
19:19 20.03.2024
 
Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года

Росстат: яйца с начала года по 18 марта подешевели на четыре процента

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство куриных яиц в Новосибирской области
Производство куриных яиц в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина — на 3,54% и 0,76% соответственно, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%. Цены на гречневую крупу в среднем стали ниже на 0,48%, на свинину — на 0,18%.
"Наблюдалось (с 12 по 18 марта — прим. ред.) снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на огурцы (-8,0%) и бананы (-0,4%). Цены изменились: на свеклу столовую +1,6%, помидоры +1,0%, морковь +0,9%, капусту белокочанную и лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%, картофель +0,1%", — говорится в отчете.
При этом сосиски и сардельки за этот период потеряли в цене 0,08%, подсолнечное масло — 0,37%, творог — 0,21%, сметана — 0,13%, соль — 0,01%, мука — 0,2%, пшено — 0,18%.
В свою очередь за отчетную неделю сахар прибавил в цене 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%, мороженная рыба — 0,23%, маргарин — 0,05%, водка — 0,03%.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
Протестующие фермеры закидали полицию яйцами на выставке в Париже
24 февраля, 11:33
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатяйцацены на яйца в России
 
 
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