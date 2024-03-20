https://1prime.ru/20240320/rosstat-846527021.html

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года - 20.03.2024, ПРАЙМ

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина — на 3,54% и 0,76%... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T19:19+0300

2024-03-20T19:19+0300

2024-03-20T19:19+0300

экономика

россия

росстат

яйца

цены на яйца в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/33/842583321_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_07d2717f6722fb52f88df716be2184c3.jpg

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина — на 3,54% и 0,76% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%. Цены на гречневую крупу в среднем стали ниже на 0,48%, на свинину — на 0,18%. "Наблюдалось (с 12 по 18 марта — прим. ред.) снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на огурцы (-8,0%) и бананы (-0,4%). Цены изменились: на свеклу столовую +1,6%, помидоры +1,0%, морковь +0,9%, капусту белокочанную и лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%, картофель +0,1%", — говорится в отчете. При этом сосиски и сардельки за этот период потеряли в цене 0,08%, подсолнечное масло — 0,37%, творог — 0,21%, сметана — 0,13%, соль — 0,01%, мука — 0,2%, пшено — 0,18%. В свою очередь за отчетную неделю сахар прибавил в цене 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%, мороженная рыба — 0,23%, маргарин — 0,05%, водка — 0,03%.

https://1prime.ru/20240224/843155780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, яйца, цены на яйца в россии