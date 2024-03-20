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РЖД сделали страховку от опоздания

РЖД сделали страховку от опоздания - 20.03.2024, ПРАЙМ

РЖД сделали страховку от опоздания

РЖД в качестве опции стали предлагать страховку от опоздания при покупке билетов на сайте компании на маршрут, состоящий из нескольких видов транспорта,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:32+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. РЖД в качестве опции стали предлагать страховку от опоздания при покупке билетов на сайте компании на маршрут, состоящий из нескольких видов транспорта, сообщили РИА Новости в "РЖД – Цифровые пассажирские решения". Речь идёт о так называемых мультимодальных маршрутах, когда покупаются билеты на комбинированную перевозку, в которой используются разные виды транспорта. Например, поезд, самолет, автобус и водный транспорт. "РЖД-Цифровые пассажирские решения" открыли продажи страховок от опоздания. Новый сервис ориентирован на пользователей функции оформления мультимодальных маршрутов платформы "Инновационная мобильность", - сообщили в компании. "Конструктор мультимодальных маршрутов — один из наших флагманских проектов, который работает на базе платформы "Инновационная мобильность" и используется во многих каналах продаж, в том числе на портале ticket.rzd.ru... Добавление опции страхования мультимодальных перевозок позволит повысить доверие пассажиров к удобному сервису оформления комбинированных маршрутов и максимально снизить материальные издержки путешественников в случае задержки или отмены рейсов", — процитировали в компании слова гендиректора "РЖД-Цифровые пассажирские решения" Сергея Висленева. Он уточнил, что программа страхования стыковочных маршрутов дает пассажирам возможность компенсировать расходы на билеты в случае опоздания или отмены одного из рейсов - сегментов комбинированного путешествия. Также страховые выплаты будут произведены в том случае, когда человек не сможет совершить поездку в результате непредвиденных обстоятельств. "При задержке рейса на маршруте свыше двух часов страховщик возместит фактически понесенные расходы на питание, личную гигиену и медикаменты, а в ряде случаев - стоимость проживания в гостинице. Программа страхования покрывает составные маршруты, состоящие из разных видов транспорта (авиа, ж/д, автобусы, водный транспорт), что дает пассажирам больше свободы в выборе вариантов поездки до нужной локации в нужные сроки", - пояснили в компании. "РЖД – Цифровые пассажирские решения" являются головной организацией по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе РЖД, а также оператором технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности.

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