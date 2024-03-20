https://1prime.ru/20240320/sanktsii-846496595.html

Эксперт рассказал, как западные политики теряют популярность из-за санкций

Эксперт рассказал, как западные политики теряют популярность из-за санкций - 20.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как западные политики теряют популярность из-за санкций

Многие политики на Западе сами пострадают от собственных санкций и их экономических последствий, большинство населения в Европе понимает, что их проблемы... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T07:18+0300

2024-03-20T07:18+0300

2024-03-20T07:19+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Многие политики на Западе сами пострадают от собственных санкций и их экономических последствий, большинство населения в Европе понимает, что их проблемы вызваны не Россией, заявил РИА Новости докторант исследовательской группы HISPONA Университета Сантьяго-де-Компостела, наблюдатель на выборах президента РФ Карлос Гарсия. "Большинство европейцев знают, что их самые важные проблемы исходят не от "восточного соседа", а от социальных и экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Можно сказать, что общественное мнение о российско-украинской войне - это скорее вызов, чем инструмент для наших политиков. В долгосрочной перспективе это может стать даже проблемой для их популярности из-за нежелательных результатов санкций, которые мы уже начинаем замечать", - сказал Гарсия. Эксперт отметил, что поддержка европейских политиков среди населения уже довольно низкая, и привёл в пример рейтинг одобрения премьер-министра Италии Мелони, составляющий менее 50%. То, что он считается "высоким", по мнению Гарсия, свидетельствует о том, что большинство населения не одобряет политических лидеров. В то время как Владимир Путин на президентских выборах превзошел свои предыдущие результаты. Докторант добавил, что этому есть ряд причин, среди которых и решение об изоляции России. "Это можно объяснить общими проблемами, с которыми сталкиваются наши страны: ощутимый рост преступности, массовая миграция, экономический застой и спад, особенно по сравнению с Восточной Азией, политическая поляризация по социальным вопросам, рост радикальных политических сил, коррупция, отсутствие заботы о сельских районах, преувеличенный рост соотношения доходов и стоимости жилья… Это стало очевидным в реакции на российско-украинскую войну, когда решение об изоляции от России было принято без учета воли народа", - сказал эксперт.

https://1prime.ru/20240318/sanktsii-846450680.html

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санкции против рф, европа, россия