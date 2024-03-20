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СМИ: Турция и США задействуют новую систему в рамках антироссийских санкций
СМИ: Турция и США задействуют новую систему в рамках антироссийских санкций - 20.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Турция и США задействуют новую систему в рамках антироссийских санкций
Соединенные Штаты и Турция достигли договоренности, что Вашингтон, прежде чем объявлять о санкциях против турецких компаний, которые подозреваются в обходе... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T07:42+0300
2024-03-20T07:42+0300
2024-03-20T07:42+0300
экономика
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АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Турция достигли договоренности, что Вашингтон, прежде чем объявлять о санкциях против турецких компаний, которые подозреваются в обходе ограничений против России, сначала будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Одна из тем, которую недавно обсудили и согласовали, чрезвычайно важна для Турции. Компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции о проведении расследования. Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой "схеме гармонизации санкций", США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу", - говорится в публикации. При этом, если Турция проведет расследование и сообщит о его итогах, будут приняты необходимые меры. Анкара ранее неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против России, однако при этом не позволяет их обходить. Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщал, что проблема с платежными переводами из России во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об этой проблеме, считает ситуацию некатастрофичной, и соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал источник в администрации президента Турции. Источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что Соединенные Штаты, исходя из политики санкций, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, при этом доходит до угрожающего тона. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Российская сторона подчеркивала, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах неоднократно озвучивались мнения, что санкции против России неэффективны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский президент отметил, что основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции против рф, турция, россия, сша
Экономика, санкции против РФ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США
СМИ: Турция и США задействуют новую систему в рамках антироссийских санкций
Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе в рамках антироссийских санкций
АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Турция достигли договоренности, что Вашингтон, прежде чем объявлять о санкциях против турецких компаний, которые подозреваются в обходе ограничений против России, сначала будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Одна из тем, которую недавно обсудили и согласовали, чрезвычайно важна для Турции. Компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции о проведении расследования. Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой "схеме гармонизации санкций", США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу", - говорится в публикации.
При этом, если Турция проведет расследование и сообщит о его итогах, будут приняты необходимые меры.
Вторичные санкции США осложнили торговлю Турции и России, пишут СМИ
Анкара ранее неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против России, однако при этом не позволяет их обходить.
Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщал, что проблема с платежными переводами из России во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об этой проблеме, считает ситуацию некатастрофичной, и соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал источник в администрации президента Турции. Источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что Соединенные Штаты, исходя из политики санкций, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, при этом доходит до угрожающего тона.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Российская сторона подчеркивала, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах неоднократно озвучивались мнения, что санкции против России неэффективны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский президент отметил, что основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.